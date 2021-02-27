Какими будут тарифы на коммуналку в марте 2021: анализ "Телеграфа" (инфографика)

В марте 2021-го цены на коммунальные услуги в Украине будут более или менее стабильны, правительство зафиксировало цену на газ. Однако есть исключения: Кабмин изменил тариф на электричество еще в январе, но начал компенсировать пользования ею. С холодной водой ситуация сложнее: на нее с начала года цена поднялась более чем на 20% и, похоже, будет подниматься еще.

"Телеграф" выяснил, что будет дальше с тарифами на коммунальные услуги.

Цена на газ

После того как в Кабмин Украины установил фиксированную цену на газ в виде 6,99 грн/куб. м до конца этого отопительного сезона, почти все газоснабжающие предприятия выставили именно такую стоимость. Но нашлось 16 компаний, которые решили несколько демпинговать на голубом топливе (см. Инфографику), то есть искусственным образом занизить его стоимость.

Так, в первом месяце весны 2021 самый дешевый тариф будет 6,70 грн/куб. м. Одна из компаний-поставщиков начала мартовский демпинг. Далее цены растут и три поставщика выставляют уже 6,75 грн/куб. м по Украине. Остальные компании, которые решили удешевить голубое топливо, уже приблизились к правительственной отметке. Одна предлагает цену в 6,85 грн/куб. м. Три других вместе с "Нафтогазом" уже поднимают ее на одну копейку. А ближе всего в интервале от 6,90 грн/куб. м до 6,98 грн/куб. м отметились 8 компаний.

Цена на электричество

С 1 января этого года льготы на электричество отменили. Теперь все бытовые потребители платят исключительно по 1,68 грн/кВт∙ч с НДС независимо от объема потребления.

Но, есть нюанс - правительство действительно начало возмещать часть трат бытовым потребителям, которые используют электроотопление. Такое возмещение пока запланировано только к концу первого квартала 2021 года. И оно не касается тех, кто получает субсидии.

Цены на горячую и холодную воду

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в течение действующего отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду повышать не будут. Еще 9 февраля он говорил, что с местными властями правительство официально подписало меморандум по этому поводу.

Однако, с начала года тарифы на горячую воду и отопление выросли в среднем на 12%. На холодную воду и водоотвод поднялись по стране на 22%.

Пока за такую стабильность правительство платит из бюджета. Но тарифы на тепло и горячую воду должны отпустить. Это означает, что после завершения отопительного сезона цены будут расти. Но прогнозов пока никто не дает.