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Украинцев ждет очередной сюрприз: как годовой тариф отразится на ценах на газ

Украинцев ждет очередной сюрприз: как годовой тариф отразится на ценах на газ
10:09 Сегодня Телеграф

Недавно Нацкомиссия, обеспечивающая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обнародовала предварительное постановление о введении годовых тарифов на газ для населения. Цена будет фиксированной.

Если это постановление примут, то всем поставщикам голубого топлива нужно будет до 25 апреля предоставить своим клиентам годовые контракты или автоматически перевести всех на такие условия с 1 мая 2021 года.

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"С 1 мая 2021 поставки природного газа бытовым потребителям осуществляется на условиях базового годового предложения, кроме потребителей, поставки которым осуществляется по фиксированной цене в течение периода более трех месяцев и который продолжается после 1 мая 2021 (поставка природного газа таким потребителям осуществляется на условиях базового годового предложения с даты окончания указанного периода)", - говорится в предварительном постановлении НКРЭКУ.

В период действия летнего договора потребитель может отказаться от контракта и изменить своего поставщика. В постановлении сказано, что этот процесс упростили - нужно будет либо оформить дополнительное соглашение, или составить новый договор. Вернуться к старому поставщика по проекту НКРЭКУ станет невозможным.

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После публикации еще только предыдущего постановления в обществе появилось мнение, что с 1 мая газ будет резко дорожать. Так ли это на самом деле мы решили выяснить сами. Для этого мы обратились за комментарием к Роману Ницовичу - Директору по исследованиям аналитического центра DiXi Group, эксперт считает, что стоимость голубого топлива подскочит не слишком сильно.

"Для поставщика газа такой проект станет обязанностью предлагать контракты с фиксированной ценой на год. Поставщик будет закладывать в нее все коммерческие риски. Здесь можно понять, что цена будет выше, чем летом, потому что он тогда самый дешевый. Но вероятно цена будет еще и ниже по сравнению с ценами в январе-феврале. Поэтому это будет стоимость посередине между этими двумя колебаниями".

Эксперт также предполагает, что в отопительный сезон всем поставщикам может не хватить газа.

"Эти риски связаны с переходом на контракт в течение всего 2021 года. Не исключено, что поставщикам зимой придется искать дополнительные объемы газа на рынке".

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Такое нововведение может отразиться на отоплении в многоквартирных домах и на тех, у кого нет автономного обогрева.

"Насколько я могу судить по заявлениям Министерства энергетики, такой проект контрактования газа в год будут предлагать не только бытовым потребителям с индивидуальным отоплением, но и теплоснабжающим компаниям. Идея в том, чтобы уже сейчас понимать ту цену, по которой теплокоммунэнерго будут покупать газ в течение года. И на основе этого будет вполне понятен и прогнозируемый тариф на тепло. Но опять же, дождемся уже конкретного решения, чтобы понять параметры покупки газа на следующий сезон".

По словам Ницовича надо ждать окончательного решения правительства и регулятора. Но оно будет понятно не раньше, чем через месяц. 

"Сейчас идет обсуждение вводить с 1 апреля такой подход или с 1 мая".

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Газ, Украина, Отопление, НКРЭКУ, годовой тариф.
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