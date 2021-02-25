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Почему дорожает бензин и автогаз и что будет дальше: прогноз экспертов

Почему дорожает бензин и автогаз и что будет дальше: прогноз экспертов
11:06 Сегодня Телеграф

В течение последних четырех месяцев в Украине дорожает топливо. Средняя цена за литр бензина приблизилась к отметке в 30 грн, газ стоит уже 16 грн за литр.

"Телеграф" вместе с экспертами проанализировал ситуацию и обнаружил ряд причин для подорожания и имеет прогноз на ближайшее время.

Почему подорожал бензин

Есть несколько определенных причин, по которым цены на основное топливо для машин поползли вверх. Основной из них называют повышение цены на нефть на глобальном уровне.

Динамика цен на бензин, дизтопливо, на АЗС України

Руководитель аналитического департамента ГК Форекс Клуб Андрей Шевчишин говорит, что в мире такой цены на "черное золото" не было больше года.

"Сейчас мировые цены на нефть достигли максимальных уровней с января 2020 - 65 долларов за баррель Брент. Конечно, локальный рынок реагирует ростом цен, поскольку импортеры закладывают повышение в предстоящие закупки. Особенно накануне посевной, для которой нужно иметь и объемы топлива и быстро обновлять запасы ".

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Очевидно, рынки уже окончательно отходят от пандемии COVID-19 и перезагрузились для торговли горюче-смазочными материалами (ГСМ). Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн говорит, что мировые цены повлияли на внутренний рынок топлива в Украине. Кроме того, важным фактором является импорт бензина из других стран.

"85% топлива в Украину импортируется, что создает прямую зависимость от мировых колебаний цен на нефть. Еще несколько месяцев назад нефть стоила 37 долларов за баррель, а сейчас уже 65, это конечно повлияло и на наши цены", - объясняет специалист. 

Исполнительный директор аналитического центра "CASE Украина" Дмитрий Боярчук говорит, что нефть может подняться в цене еще на 10 пунктов и это не последняя отметка в этом году.

"Сейчас идет восстановление мировой экономики. На рынках из-за масштабных программ количественного смягчения много избыточной ликвидности. Эти два фактора давят на цены, в том числе и на энергоносители. Растет цена на нефть на мировых рынках, растет цена на бензин и в Украине. Какие перспективы? Сейчас начались разговоры, что 75 долл. за баррель очень даже не последняя точка. То есть цены, скорее всего, будут и дальше ползти вверх".

Существует еще один показатель, благодаря которому рост цены на топливо можно сдерживать - это сегодняшняя стабильность гривны.

"Вторым фактором влияния остается гривна. В таком случае, ситуация более позитивна для рынка, поскольку курс доллара удерживается ниже 28 грн за доллар", - говорит Андрей Шевчишин.

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Но есть еще один неофициальный фактор, благодаря которому газойль еще остается на довольно низком уровне - это контрафакт, считает Сергей Куюн.

"Примерно 20% топлива на украинском рынке - подделка. Количество бензина в нашей стране посчитать реально, потому что у нас не так много предприятий-производителей. Фальсификат делается на незаконных мини-НПЗ. Теневой рынок начал возрождаться.

Сейчас нужно снимать мораторий на проверку бензина, который вводили на период карантина менее года назад. Государству нужно немедленно его отменять, потому что черный рынок начнет расти, а потом людям придется ремонтировать свои машины, уже намного дороже".

Почему подорожал автогаз

Рост цен на нефть затронул и автогаз. Его цена сейчас равна 16 грн/л. Это при том, что в ноябре прошлого года она была менее 13 гривен.

Динамика цен на газ на АЗС України

Заместитель директора "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн рассказал об основных причинах и объяснил, почему цены в разных областях Украины так отличаются.

"На автогаз повлиял рост цены на нефть. Это основная причина. В июле началось подорожание в Европе. Оно дошло до Польши, а дальше уже и до нас. Что касается ближайшей перспективы по Украине, то я думаю, что дешеветь газ не будет. Это 100%. Цены остаются на уровне. В ЕС они не упадут".

Эксперт говорит, что управлять установлением цен на автогаз никто не может, поскольку это экономические процессы. Предприятия, которые продают его независимо и дешевле заправок, имеют свой запас для реализации.

"Нафтогаз" и другие предприятия, кто имеет свой газ для торговли, просто устанавливают свои цены", - добавляет Артем Куюн.

А разница в стоимости по разным регионам Украины зависит от километража до ближайшей границы - с Польшей, Беларусью или РФ.

"Разница в цене по западным и восточным регионам Украины объясняется простой логистикой. Ибо, кому-то ближе к России с ее дешевым газом, а кому-то в Польшу с ее дорогим. А разница между этими ценами примерно в 35 долларов за тонну".

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Бензин, Топливо, АЗС, Автогаз.
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