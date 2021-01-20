В Украине вернут техосмотр легковых автомобилей - когда это произойдет и кому выгодно?

Уже в этом году в Украине собираются вернуть обязательный технический осмотр для частных автомобилей. Так хочет Министерство инфраструктуры и ряд фирм, которые могут иметь отношение к действующему главе ведомства. Во времена Януковича, было несколько тысяч подобных сервисов, которые оформляли технический осмотр и подавали его в милицию. Как это делалось - понятно, был даже свой неофициальный прейскурант и четкая установка, что ТО ты можешь не пройти, если не "отлистаешь".

Затем техосмотр убрали, появилась полиция, кому-то стало легче. Старые тачки начали ездить спокойнее. Но тут решили вспомнить о европейских стандартах, ну или появился кто-то заинтересованный. С первым понятно - в Старом Свете исследования машины на предмет поломок обладает практической стороной - будет нормально ездить - всем на дороге будет комфортнее. А вот с кем-то заинтересованным у нас… Может какой-то человек откопал старую схему нелегальной прибыли, а может и правда свято верит в цивилизованность современного общества.

"Телеграф" выяснил к кому это относится, в каком состоянии сейчас законопроект по ТО и когда он может вступить в силу.

Кого касается ТО?

Технический осмотр коснется частных автомобилей на украинских номерах. Нововведения по обновлению ТО никак не коснутся "евроблях".

Соучредитель "Авто Евро Сила" Александр Чернявский: Автомобили на еврономерах по прохождению техосмотра относятся к юрисдикции иностранных государств. Нормы и правила прохождения техосмотра регулируются законодательством той страны, флаг которой присутствует на номере авто. Наши украинские стандарты не касаются европейских номеров.

С нас могут потребовать ТО только после растаможки. А так авто на еврономерах проходят раз несколько лет ТО за пределами Украины - в стране, где зарегистрирована машина.

Но есть еще огромная часть растаможенных, отечественных, иностранных машин на украинском номерах. Сами они являются потенциальной таргет-группой будущего великого проекта под названием "Make Techoglyad great again". И в последнее время появляется все больше сведений о желании Мининфраструктуры вернуть ТО.

Когда ТО вступит в силу?

Юристы отмечают, что техосмотр отменили 9 лет назад, но в течение этого времени было несколько законопроектов, которые так и не вступили в силу. Должен был остаться только один.

Олег Бодак, юрист адвокатского объединения "Клочков и партнеры": На сегодня существует единственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и европейским Союзом, европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны" с учетом решения об отказе в согласовании проекта регуляторного акта от 02.04.2020 №203.

Стоит отметить, что идея снова ввести обязательный ТО принадлежит не органам внутренних дел. С такой инициативой выступило Мининфраструктуры. Эту информацию подтверждают в МВД.

Начальник отдела взаимодействия с общественностью (контакт-центр) управления коммуникации ГСЦ МВД Екатерина Веклич: Это инициатива Министерства инфраструктуры, как и законопроекты об управлении транспортными средствами, фото- видеофиксации.

Касательно законопроекта. Они к нам присылают предложения, которые мы должны согласовать. Но там много замечаний. Сам законопроект еще находится на стадии согласований.

Различные госструктуры все-равно называют разные даты вступления в силу этого законопроекта. Согласно последним интервью Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, технический осмотр частных транспортных средств должен заработать уже в 2021 году. Чиновник объясняет такие строгие короткие сроки тем, что эта норма обязательна, потому что есть в Соглашении об ассоциации с ЕС.

Для чего проводится ТО?

Юрист Олег Бодак: Законопроект предусматривает:

• Установку детальных условий хранения транспортных средств (в частности, соответствие выбросов вредных веществ двигателя автомобиля экологическим нормам, соответствие тормозной системы нормам технического регламента; надлежащее состояние фар и габаритов авто, наличие аптечки, огнетушителя и другое).

• Обязанность прохождения проверок транспортных средств на пригодность к эксплуатации. Стоит отметить, что Министерство инфраструктуры обещает довольно лояльное и постепенное осуществление ТО (сначала его будут проходить авто, которые впервые импортируются в Украину, далее проходящие определенное переоборудование; окончательно, такую проверку будут проходить все ТС на регулярной основе);

• Административную ответственность за участие в дорожном движении несертифицированных транспортных средств.

Кто может проводить ТО?

Право на проведение обязательного ТО транспортных средств получат предприятия, у которых будет заключение о соответствии требованиям законодательства. Такие предприятия будут назначены Министерством инфраструктуры на договорных началах, которому и будут подчиняться.

Юрист Олег Бодак: В настоящее время единственным юрлицом, которое полностью соответствует данным требованиям и подчиняется Министерству, является ГП "Госавтотрансниипроект". К тому же, исходя из опыта мы видим, что получение разрешения на проведение такой предпринимательской деятельности содержит существенный рычаг воздействия центрального органа исполнительной власти, что в свою очередь является значительным коррупционным фактором.

Как установить наличие/отсутствие правовых оснований для проведения ТО вашего авто?

Юрист Олег Бодак: Прежде всего необходимо проверить субъекта, желающего провести ТО вашего авто. Он, как уже отмечалось выше, должен иметь специальное свидетельство на проведение таких действий от Министерства инфраструктуры Украины.

Во-вторых, нужно свериться с правом на проведение ТО именно относительно вашего авто. В связи с постепенным введением обязанности проведения ТО, ближайшие несколько месяцев (после вступления закона в силу) такую проверку будут проходить различные категории транспортных средств (импортированные, переоборудованные и др.). Итак, непринадлежность вашего ТС в одной из таких категорий влечет несоответствие такой проверки законам Украины.

Что говорят официальные учреждения?

"Телеграф" с запросом обратился в Министерство инфраструктуры по уточнению деталей возобновления ТО для частных автомобилей, однако на момент публикации ответа не получил. В телефонном режиме никто автору этих строк так же не ответил. В антикоррупционном отделе ведомства так и не смогли объяснить, почему в остальных департаментах не берут трубки и не отвечают на письма. На горячей правительственной линии пообещали обратить пристальное внимание и передать наш запрос напрямую в министерство.