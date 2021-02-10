Українцям спростили зміну постачальника газу: що криється за новою "схемою" Нафтогазу

Український споживач більше не повинен підтверджувати зміну газопостачальника. Управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН) відтепер не може вимагати від споживача навіть додаткових документів або довідки щодо цього. Спрощення пов’язано з тим, що постачальники газу та УПСЗН за сприяння "Групи Нафтогаз" нарешті налагодили спільну електронну базу даних.

Таким чином, наприклад, вразливим категоріям населення, які отримують пільги та субсидії, стане простіше надавати інформацію у разі зміни компанії-продавця блакитного палива. Проте за звичкою, коли держава робить щось заради комфорту громадян, ми починаємо шукати підводне каміння і, як правило, знаходимо.

В чому підступ?

У пошуках прихованих мотивів "Телеграф" звернувся по коментар до Романа Ніцовича – Директора з досліджень аналітичного центру DiXi Group, що займається енергосферою в Україні. Розповідаючи про спрощення процедури, експерт в першу чергу помітив, що з таким нововведенням органи соціального захисту населення мають отримувати інформацію про зміну постачальника газу громадянами в автоматичному режимі.

"Надавати такі дані мають самі ж постачальники без участі споживачів", - підкреслює експерт.

Але в УПСЗН завжди погано працювали спільні бази даних. Наприклад, по переселенцях управління соцзахисту різних районів одного міста мають різні нормативні акти. Що тоді говорити про автоматизацію пільговиків та субсидіантів?

За словами Ніцовича, дійсно, у Мінсоцполітики є база отримувачів субсидій та пільг. Питання в тому, наскільки там є можливість відкрити доступ до споживачів газу.

Роман Ніцович: "Дискусія про це йде багато років. Відкриття такої інформації (звісно, за згодою споживачів, оскільки мова йде про персональні дані) значно покращило б конкуренцію на газовому ринку. Це мало б заохочувати до більш масштабної зміни постачальника, ніж ми це спостерігали у попередньому місяці. Але протокол таких даних між постачальниками поки закритий. Серед цих компаній кожна має обрати свою базу споживачів".

Далі витікає логічна зацікавленість...

Чому саме "Нафтогаз" є головним ініціатором такого доступу до даних?

На думку Романа Ніцовича, у цієї групи достатньо взаємодій з клієнтами. Вони знають більше за інших про поширені скарги, проблеми, пов'язані зі зміною постачальника.

Роман Ніцович: "Очевидно, що "Група Нафтогаз" найбільше зацікавлена в тому, щоб завоювати свою нішу на ринку газового постачання для населення та робить для цього все можливе. В них дуже напориста реклама, активна маркетингова політика. Група має договори з такими мережевими установами, як банки. А вони вже, по суті, є агентами "Нафтогазу" для укладення нових договорів".

В принципі, таким нововведенням можуть скористатися й інші постачальники, які нові на цьому ринку та хочуть збільшити свою базу споживачів. Однак, як далі буде діяти весь механізм нововведення - побачимо на практиці.

В той самий час виникає інше цікаве питання...

Чи можуть такі дії привести до монополії "Групи Нафтогаз"?

Роман Ніцович: "Про монополію говорити не доводиться. "Група Нафтогаз", звичайно, завойовує більшу частку ринку, але не таку високу, щоб навіть говорити про домінування. І це насправді, на відміну від традиційних газзбутів, які де-факто є монопольними. Навіть після лібералізації ринку такі компанії продовжують отримувати сталі позиції на ринку".

Експерт додає, що "Нафтогаз" зараз активно почав використовувати свою функцію як гуртового постачальника газу для збору даних про користувачів.

Є умови, на яких Група укладає договори з газзбутами на продаж газу для потреб населення. Вони використовують потребу контролювати обсяги газу та хочуть запобігати маніпуляціям з боку де-факто монопольних постачальників. Йдеться про доставлення газу за пограничною ціною до саме цивільного споживача. Такий прийом "Група Нафтогаз" використовує для того, щоб отримати доступ до даних про людей, потенційних користувачів компанією.

Роман Ніцович: "Нафтогаз зараз активно збирає інформацію про таких споживачів. Таким чином він може створити свою власну базу абонентів, яким потім компанія буде давати вигідні комерційні пропозиції. Така діяльність не є забороненою з урахуванням законодавства про захист персональних даних.

"Нафтогаз" може прислати якусь вигідну пропозицію у вигляді листа на електронну пошту, або просто посилання. Там має бути пропозиція про доступ до ваших персональних даних. Далі вже погоджуватись чи відмовлятись від надання інформації про себе вирішувати персонально теж вам.