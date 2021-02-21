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Доллар резко подешевеет, но потом "отыграется": что говорит Минфин и независимые эксперты

Доллар резко подешевеет, но потом "отыграется": что говорит Минфин и независимые эксперты
10:11 Сегодня Телеграф

Минразвития экономики, торговли и сельского хозяйства еще в середине 2020 года выпустило Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы. Озвученные цифры производят впечатление какой-то сильной стабильности, что заставляет серьезно задуматься над реалистичностью таких сценариев.

"Телеграф" проанализировал вопрос инфляции, курса валют и вообще состоянием бюджета Украины на 2021 год. Ведь многих украинцев до сих пор беспокоит ...

Что будет с курсом доллара

Министр финансов Сергей Марченко в недавнем интервью успокоил граждан и заверил, что радикальных изменений с валютой и гривной в течение года происходить не будет:

"Не надо ничего от доллара ожидать, на валютном рынке все будет стабильно. Важно сохранить стабильность, так как любое системное укрепление или девальвация (в этом случае снижение курса гривны относительно доллара - ред.) негативно влияет на экономическую динамику. В принципе курсовая динамика контрагентов может влиять по-разному, для государства в целом желательно сохранять курсовую стабильность. 29,1 грн/$ - это среднегодовой курс ".

 Сергей Марченко

Стоит отметить, что действующий министр финансов занял свой пост только в конце марта 2020-го. Еще не прошел год, а он оказывается в списках самых влиятельных молодых политиков Украины. Главным его достижением эксперты по экономике называют возобновление сотрудничества с МВФ. После переговоров фонд предоставил нашей стране в июне $2,1 млрд.

К сожалению, нигде нет списков того, как сам народ относится к собственным государственным управленцам. Коэффициент доверия показал бы более честное отношение. Поэтому, мы обратились к независимому эксперту с вопросами об инфляции и долларе. Потому что без баланса мыслей в таком деле как финансы нечего делать.

Будет ли доллар по 30? прогноз экспертов

Корреспондент "Телеграфа" поговорил с Вадимом Иосубом, старшим аналитиком "Альпари". Компания занимается интернет-трейдингом (торговля на бирже - ред.) и инвестированием. Годовые обороты "Альпари" превышают $ 1 трлн. Итак, мы поинтересовались состоянием доллара, поскольку согласно прогнозу экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы доллар будет 29,7 грн.

"Ситуация для гривны может оказаться еще более благоприятной. В течение месяца доллар может подешеветь до 27 грн, в середине года вернется к 28 грн, а к концу года может вырасти до 28,5 грн", - говорит Вадим Иосуб.

 Вадим Иосуб

Согласно документу Минразвития экономики, торговли и сельского хозяйства общий уровень цен в Украине замедлился в росте. Поэтому возникает вопрос ...

Что будет с инфляцией в этом году?

Министр финансов говорит, что в стране наблюдается экономический рост. И это при том, что дефицит бюджета сейчас составляет 247 млрд гривен.

"Согласно прогнозу, ожидаем 4,6% роста. Сейчас думаю, что этот прогноз является реалистичным, то есть нет основания ожидать пессимистический сценарий. Более того, ведущие организации, например, МВФ, Всемирный банк, инвестиционные банки пересматривают прогнозы и склоняются к оптимистическому сценарию, в частности для развивающихся стран", - говорит Сергей Марченко.

Политик также настроен оптимистично, потому что до сентября финансов достаточно, а дальше, по его мнению, нам дадут денег.

"На зарплаты и пенсии средств хватит. Есть механизм, как профинансировать дефицит бюджета, мы над этим работаем. Принципиально ли оставаться в программе МВФ? Да, принципиально. Принципиально ли нам получить транш в марте - апреле? Да, конечно, это облегчит работу. Но если это будет на месяц позже, это не будет категорической проблемой".

В Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы говорят об инфляции в 7,3% за 2021-й. Далее она идет на спад - 2022 - 6,2%, 2023 - 6%. Поэтому Вадим Иосуб говорит более осторожно:

"Перспективы постепенного снижения инфляции также вполне возможны вслед за замедлением девальвационных процессов".

А вот сможет ли правительство и Нацбанк придерживаться прогнозируемого темпа мы увидим ближе к концу лета. Карантин, например, сыграл в пользу гривны, она укрепилась и даже выросла.

Переговоры с МВФ зашли в тупик: есть ли шанс изменить ситуацию и к чему готовиться Украине в худшем случае

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Все по теме:

Доллар, Инфляция, Минфин, Курс валют, Курс доллара, Сергей Марченко, Вадим Иосуб.
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