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Как сменить поставщика газа в пару кликов: пошаговая инструкция

Как сменить поставщика газа в пару кликов: пошаговая инструкция
23:26 Пн, 15 Февраль 2021 Телеграф Фото: pixabay

Украинцам с 1 августа 2020 года была предоставлена возможность менять поставщиков газа. Такое решение предназначено для того, чтобы украинцы могли бы выбрать более дешевую цену, а сами газсбыты имели бы мотивацию снижать цены, борясь за покупателей. 

Несмотря на то, что услуга не нова, а в Украине уже действуют более 600 поставщиков, вопрос о том, как перейти к другому газсбыту остается актуальным по сей день.

В связи с этим "Телеграф" подготовил для читателей пошаговую инструкцию:

Для начала необходимо определиться с новым поставщиком. Потребителю в этом могут помочь ресурсы Газправда и Газотека

Затем стоит проверить есть ли этот поставщик в реестре НКРЭКУ, который можно найти по ссылке.

После этого потребителю придется подготовить ряд документов - заявление на присоединение, документ, определяющий право собственности, паспорт, справку о присвоении ИНН, копию последнего счета за газ. 

Документы можно подать через сайт поставщика или в центре обслуживания. 

После получения подтверждения, у нового поставщика есть 20 дней на переподключение. 

В течение 10 дней, пользователь должен полностью рассчитаться с предыдущим поставщиком. 

На этом процедура смены газсбыта закончена. 

Как сменить поставщика газа

Однако есть и более простой способ, доступный пользователям приложения "Приват24":

В меню "Услуги" надо выбрать пункт "Мои поставщики". 

Далее необходимо выбрать адрес для смены поставщика газа, после чего надо выбрать пункт "Поставка газа" и выбрать нужного поставщика. 

Затем понадобится указать персональные данные и подписать цифровой подписью. 

В течение трех дней после подачи заявки представитель поставщика должен связаться с потребителем. 

Как сменить поставщика газа через Приват24

Как сообщалось ранее, газсбыты поменяли цену на газ за январь, отчего у потребителей могла образоваться переплата или недоплата.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Газ, Цена на газ.
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