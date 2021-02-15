Как сменить поставщика газа в пару кликов: пошаговая инструкция

Украинцам с 1 августа 2020 года была предоставлена возможность менять поставщиков газа. Такое решение предназначено для того, чтобы украинцы могли бы выбрать более дешевую цену, а сами газсбыты имели бы мотивацию снижать цены, борясь за покупателей.
Несмотря на то, что услуга не нова, а в Украине уже действуют более 600 поставщиков, вопрос о том, как перейти к другому газсбыту остается актуальным по сей день.
В связи с этим "Телеграф" подготовил для читателей пошаговую инструкцию:
Для начала необходимо определиться с новым поставщиком. Потребителю в этом могут помочь ресурсы Газправда и Газотека.
Затем стоит проверить есть ли этот поставщик в реестре НКРЭКУ, который можно найти по ссылке.
После этого потребителю придется подготовить ряд документов - заявление на присоединение, документ, определяющий право собственности, паспорт, справку о присвоении ИНН, копию последнего счета за газ.
Документы можно подать через сайт поставщика или в центре обслуживания.
После получения подтверждения, у нового поставщика есть 20 дней на переподключение.
В течение 10 дней, пользователь должен полностью рассчитаться с предыдущим поставщиком.
На этом процедура смены газсбыта закончена.
Однако есть и более простой способ, доступный пользователям приложения "Приват24":
В меню "Услуги" надо выбрать пункт "Мои поставщики".
Далее необходимо выбрать адрес для смены поставщика газа, после чего надо выбрать пункт "Поставка газа" и выбрать нужного поставщика.
Затем понадобится указать персональные данные и подписать цифровой подписью.
В течение трех дней после подачи заявки представитель поставщика должен связаться с потребителем.
Как сообщалось ранее, газсбыты поменяли цену на газ за январь, отчего у потребителей могла образоваться переплата или недоплата.