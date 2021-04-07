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Годовая цена на газ: сколько будет стоить голубое топливо для населения и кто будет влиять на тариф

Годовая цена на газ: сколько будет стоить голубое топливо для населения и кто будет влиять на тариф
Оновлено 18:41 Сьогодні Телеграф

Украинцы отныне будут платить за газ по фиксированной годовой цене. На заседании 7 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила фиксированный тариф для населения.

С 1 мая на летний контракт все потребители перейдут автоматически - не нужно будет переоформлять никаких документов.

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НКРЭКУ поставила условие для всех газоснабжающих компаний до 25 апреля обнародовать цены на газ для потребителей на своих информационных ресурсах. Цены будут действовать с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года. Их можно снижать, но нельзя увеличивать.

Можно ли изменить тариф на месячный?

Да, граждане смогут перейти на месячный тариф. Для этого нужно будет написать заявление. НКРЭКУ ввел разрешение для газоснабжающих компаний самостоятельно принимать решение о возвращении из месячного тарифа обратно на летний. То же самое касается изменения поставщика - того, кто его сменил предыдущий поставщик может не принять обратно.

"Телеграф" обратился к Виктории Ткачук - эксперту аналитического центра DiXi Group, который исследует сферу энергетики Украины с просьбой объяснить новые права поставщиков газа, а также разъяснить, откуда будет появляться стоимость голубого топлива и что может сдержать рост цен.

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"Автоматический перевод потребителей на "летний тариф" с тем, что в случае смены поставщика человеку могут отказать в возврате к такому поставщику и тарифу, сдерживает инициативу к изменению поставщика. Это может замедлить развитие розничного рынка газа и появление новых сильных компаний-поставщиков", - говорит Виктория Ткачук.

Как будет формироваться цена и чем сдерживаться?

"Скорее всего, сам факт доступа к ресурсу собственной добычи ("Укргаздобыча") и, соответственно, предложение самого "Нафтогаза"и газсбытов группы РГК, сдерживать такой скачок цен", - продолжает Виктория Ткачук.

Она добавила, что закупочная цена газа не разглашается. Следовательно, такая тайна сдерживает развитие газового рынка и развитие на нем маленьких газопоставщиков.

"Стоит обратить внимание, что цена закупки газа группой РГК ("Йе Энергия") у "Нафтогаза" не разглашаются, так же как любые показания "равных возможностей для всех газоснабжающих компаний", чтобы они могли создать собственный годовой тарифный план. Таким образом, значительное влияние на рынок будет иметь политика "Нафтогаза", который сейчас определяет, по какой цене и кому продавать газ "Укргаздобычи" - несмотря на намерения правительства ввести более прозрачную систему реализации этого газа через биржу (gas release program). Работа рынка в новых условиях должна стать предметом внимания соответствующих регуляторов (НКРЭКУ и АМКУ)", - добавляет эксперт DiXi Group.

Сколько будет стоить газ?

Отметим, что цену на газ 1 мая до сих пор никто не назвал и даже не анонсировал. Можно только догадываться, но определенные прогнозы есть.

"Поставщики газа для населения отныне должны обязательно предлагать газ с ценой, зафиксированной в год (1 мая - 30 апреля), наряду с другими предложениями. Можно предположить, что базовые "годовые тарифы" большинства поставщиков зависят от условий, на которых те договорятся о поставках с "Нафтогазом", и другими добывающими компаниями или за границей, и вероятно будут выше 6,99 грн/м3", - говорит Виктория Ткачук.

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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Нафтогаз, Тарифы, Цены на газ, Годовой тариф на газ.
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