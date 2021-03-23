В Украине стремительно растут цены на продукты: что будет дальше? (Инфографика)

В Украине продолжают стремительно расти цены на продукты. Долю повышений связывают со временем года и называют оправданной. Например, премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что "по некоторым группам товаров действительно обоснован рост из-за уменьшенного предложения и сезонного фактора".

Действительно, овощи сильно выросли в цене и могут еще подорожать. С начала года их цена уже стала выше на 25%. Уже растет стоимость хлеба, яиц, мяса, муки. Такой скачок связан с тем, что в Украине и мире в прошлом году был низкий урожай. Сырые продукты подорожали на 9,7%.

Мы подготовили инфографику с потенциальными подорожаниями по основным категориям продуктов.

По информации Государственной службы статистики каждый год стоимость продуктов питания растет примерно до 10%. Например, продуктовая корзина с 2017 по 2021 выросла на 30% - с 3958 до 5614 грн.

Будем собирать на продукты?

В мае начнется новый урожай овощей, фруктов и ягод. Итак, с приходом тепла цены на сезонные товары могут пойти вниз. По крайней мере так считают экономисты. А пока правительство обещает сдержать рост стоимости продуктов.

В свою очередь сеть супермаркетов АТБ уже заявила, что в мае не будет повышать цены. Министерство экономики будет подписывать с ними меморандум о сохранении нынешнего уровня цен на социально значимые продукты. Этот документ должен коснуться и остальных ритейлеров. Но пока только АТБ подтвердила свое намерение оставить цены на продукты на должном уровне:

"Компания АТБ-маркет совместно с Минэкономики и другими профильными ведомствами плодотворно работает над стабилизацией ситуации с ценообразованием и минимизацией роста цен на определенные группы товаров и продукты питания. Компания также активно ведет переговоры со всеми поставщиками товаров, чтобы максимально снизить заявленные ими размеры повышения цены на свой товар ", - говорится в заявлении.