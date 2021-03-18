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Четверг, 18.03.2021
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В Киеве мужчину жестоко избили ногами в "Сильпо" за замечания женщине без маски: подробности истории

В Киеве мужчину жестоко избили ногами в "Сильпо" за замечания женщине без маски: подробности истории
Обновлено 18:56 Сегодня Телеграф

В киевском супермаркете мужчину избили за то, что он сделал замечание женщине, которая была без маски. Били сильно, ногами, бил ее муж. История об этом появилась сначала на Facebook у друга пострадавшего.

Почему произошло нападение

"Пошел мой друг в киевский супермаркет. Сделал женщине замечание. Не за французское произношение, как в книгах Льва Толстого. А за то, что она ходила без маски по супермаркету. Вторая по его замечания - отп*ли. Прямо у касс. Под камерами. Перед охраной. Ногами. Били долго", - пишет друг избитого.

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После инцидента вызвали врачей, которых пришлось долго ждать. Более того, на избитого человека оставили заявление в полиции.

"Скорая приехала через три часа. На моего друга накатали заявление - что-то очень трудно было его пиз*ть", - добавляет он.

После публикаций вторая и самого пострадавшего в социальных сетях них набросились комментаторы с ненавистью и обвинили мужчину в самом инциденте.

"После всего этого друга еще и атакуют в интернете. "Так просто людей ногами не пиз*т", "Антимасочная секта", "Не надо бело делать замечаний". Планета разрывается от карантинов и локдаунов. Знакомые/родственники умирают десятками. Человек все равно решил ходить без маски. (Это я понимаю - люди разные.). Эти разные люди обиделись и решили побить моего друга. (Логично, я никогда не имел иллюзии, будто я живу в Японии.). Но потом эти люди объединяются и атакуют моего (уже отпиж*го) друга в интернете. Вот тут у меня отходит контакт. Я не понимаю. ПОЧЕМУ? Почему эти люди так бестактны. Такие тупые. Такие жестокие. И почему их, жесть, так много??", - резюмирует друг пострадавшего.

Что говорит пострадавший?

"Телеграф" нашел "обвиняемого" в претензии к женщине и выведал подробности. Оба друга попросили нас не публиковать их имена и адреса с Facebook, потому что поток ненависти валит до сих пор.

Пострадавший рассказал, что теперь они ждут видео с нападением. И раскрыл некоторые детали инцидента.

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"Маску я не просил надевать, я не поехал умом, я обратился к ней, когда она приблизилась ко мне, менее чем на 50 см. Я отгородился пластиковой корзинкой Сильпо. На что она мне сказала "мне туда нада", а я ответил "ну здорово, тогда или оденьте маску, или дайте я пройду". В ответ я услышал "мужу моему расскажешь", через пять минут меня напали со спины и кричали, что "ты только женщин оскорблять можешь, тварь", - рассказал "Телеграфу" избитый.

В полиции заявление от него приняли, но с иронией и прокомментировали инцидент надменно. А потом вообще исчезли.

"Заявления приняли со словами "избили несчастных". Затем прекратили отвечать на наши звонки, а когда я уже подключил адвокатов, то сразу зашевелились", - добавил потерпевший.

Напоследок он сказал, что столько негатива на него еще никогда не падал.

"Столько угроз и дерьма мы не слышали за всю жизнь", - закончил пострадавший.

Вместо вывода

Мы, как журналисты, не можем делать выводы. Наша задача описывать и наблюдать. Так вот, каждый день мы видим статистику больных COVID-19. Она постоянно растет. Киев, например, уже в "красной зоне". Почему так, выводы пусть делают читатели, но можно догадаться, что некоторые причины такого увеличения инфицированных на поверхности.

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Все по теме:

Киев, Драка, Супермаркет, Коронавирус, Covid-19.
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