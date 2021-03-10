Украинец создал калькулятор прививок от COVID-19: как узнать свою очередь на вакцинацию

Многие украинцы уже начали записываться в очередь на вакцинацию. Пока она доступна не для всех категорий населения. Но теперь у каждого гражданина появилась возможность посчитать, когда он сможет привиться от коронавируса.

Откуда взялось такое устройство, кто его создал и как оно выглядит?

Поскольку в Украине официально проживает почти 45 миллионов человек, не все могут сразу сделать вакцинацию. Для украинцев создали калькулятор, который помогает посчитать когда каждому из нас скорее всего предложат прививаться. Также этот онлайн-инструмент демонстрирует, кто находится ближе в очереди на прививку.

"Мы создали этот калькулятор, чтобы дать ответы на оба эти важнейших вопроса. Калькулятор очереди вакцин для Украины посчитает для вас, какое количество людей опередили вас в очереди, чтобы получить вакцину против COVID в Украине. Он также предусматривает, как долго вам придется ждать, чтобы получить свою дозу", - рассказали создатели инструмента журналисту "Телеграфа".

Сделали этот счетчик математик Мачек Ковальский из Польской Академии Наук и украинец-фрилансер Валентин Туков. Калькулятор находится на цифровой платформе Omni.

"Это платформа на которой специалисты в различных областях могут создавать свои калькуляторы. Главное условие, чтобы это все было на научном основе", - рассказал Валентин Туков.

Калькулятор оба создатели делали на основе открытых баз данных по ситуации с демографией, вакцинацией и коронавирусом в Украине.

Мачек Ковальский и Валентин туков написали подробную инструкцию.

Как пользоваться калькулятором очереди вакцинации в Украине?

Выполните следующие действия, чтобы рассчитать свое вероятное место в очереди на вакцинацию против COVID. Первый раздел - это все о вас. Он находится слева и вам нужно будет:

1. Ввести возраст в годах. Как правило, чем старше вы, тем быстрее вас позовут на вакцинацию.

2. Отметить, живете ли вы или работаете в лечебном учреждении. Если все, кто находится в лечебном учреждении, вакцинированы, то это позволит родственникам посещать заведение с меньшим риском для жителей.

3. Указать беременны вы? Если ответ положительный, то проконсультироваться со своим врачом. Рекомендовать использование вакцин COVID-19 во время беременности без рекомендации врача невозможно.

4. Отметить являетесь ли вы медицинским или социальным работником - медсестрой, врачом и т.д. Может военнослужащий? Эти группы, вероятнее всего, сильнее подвергаются воздействию вируса и нуждаются в защите.

5. Отметить являетесь ли вы работником Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям? Эти работники считаются критически важными для борьбы с пандемией.

6. Отметить находитесь ли вы или работаете в учреждении лишения свободы?

7. Отметить есть ли у вас одно из указанных в анкете заболеваний?

Далее вы увидите оценку минимального и максимального количества людей, которые могут быть вакцинированы перед вами. Мы также указываем, сколько времени может пройти, прежде чем вы получите обе дозы вакцины и будете полностью защищены, исходя из уровня вакцинации. По умолчанию мы указываем эти показатели на уровне 300 000 вакцинаций в неделю (данные Кабмина - Авт.) И коэффициент охвата, по умолчанию 50%. Не все, кто должен получить вакцину, пройдут вакцинацию. Если вы хотите изменить эти значения, то можете это сделать в разделе Параметры процесса вакцинации.

Создатели калькулятора не ставили цель сделать этот проект коммерческим. Ими руководило желание помочь людям.

"Для меня и Мачика это волонтерский проект. Омни существует на гранты и то, что может получить от рекламы", - рассказал Валентин Туков.

Узнать свою очередь с помощью калькулятора можно по ссылке.