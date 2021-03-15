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Бензин в Украине продолжает дорожать: при чем здесь цена на нефть и что будет дальше (инфографика)

Бензин в Украине продолжает дорожать: при чем здесь цена на нефть и что будет дальше (инфографика)
Обновлено 14:39 Сегодня Телеграф

В конце прошлой недели цены на нефть Brent рекордно выросли в сравнении с докарантинным периодом. Баррель "черного золота" начал стоить $69 (~₴1915) на биржах Великобритании и США.

Эксперты по ту сторону Атлантики говорят, что это связано с недостатком бензина в Соединенных Штатах, так как его запасы за карантин истощились. Это может быть связано с улучшением состояния мировой экономики после начала вакцинации от COVID-19.

Исполнительный директор аналитического центра "CASE Украина" Дмитрий Боярчук уверен, что цены продолжат расти. Ведущие страны мира сейчас не планируют сдерживать цену нефти.

"Следствие очень прямое. Рост цен на нефть почти мгновенно влечет за собой рост цен на наших заправках. На какой точке это все остановится, не могу сказать, но пока отката назад на горизонте не видно. США и ЕС и в дальнейшем планируют стимулировать свои экономики дешевыми деньгами, а это будет подпитывать рост цен на энергоносители".

А мы тут при чем?

Цены на бензин уже начали расти. Автомобилисты это почувствовали, через месяц это еще почувствуют байкеры. Такой взлет и отразится в целом на всех сферах жизни, уверен руководитель аналитического департамента ГК Форекс Клуб Андрей Шевчишин.

"Пока цены Брент держатся вблизи максимальных отметок, нефтетрейдеры будут поддерживать высокие отпускные цены, поскольку закладывают в реализацию сохранения их на максимумах или даже небольшой рост. Если цена Брент сдвигается еще выше планового нефтетрейдерами уровня - последние еще больше подтягивают цены с учетом нового витка роста.
В целом, тенденция высоких цен уже находит свое отражение в динамике многих товаров и продуктов, и в развитых странах именно весна станет пиковым периодом ускорения роста цен".

Почему дорожает бензин и автогаз и что будет дальше: прогноз экспертов

В "Телеграфа" попал пресс-релиз Консалтинговой группы "А-95". В тексте есть интересное замечание - буквально 4 месяца назад, в ноябре, мировые цены на нефть были $ 37/баррель (~₴1025), и это почти вдвое дешевле чем сейчас. В "А-95" уверены, что "потенциал дальнейшего роста находится в диапазоне 1,25-1,7 грн / л".

Мы сравнили цены на автотопливо в Европе и у нас.

стоимость бензина и дизельного топлива в странах Европы

Мировые цены по сравнению с концом осени прошлого года взлетели примерно на 80%.

Рост цен на топливо в мире

Такие показатели пугают, но пока не украинцев.

рост цен на топливо в Украине

"В Украине ценовая пружина сжималась три месяца из-за пониженного потребления и высокого уровня поставок топлива во время январских праздников, локдауна и последующих погодных условий. Теперь эта пружина быстро распрямляется по мере восстановления запасов и роста цен на нефть", - говорит директор Консалтинговой группы "А 95 "Сергей Куюн.

Украинцев ждет очередной сюрприз: как годовой тариф отразится на ценах на газ

Руководитель аналитического департамента ГК Форекс Клуб Андрей Шевчишин в свою очередь говорит, что пока цена за баррель держится в пределы $ 60-70, то изменение стоимости горючего на мировом уровне не осуществится. Но, все равно, на Украине любое повышение повлияет существенно.

"Перевозки, доставка практически всех товаров, связана со стоимостью нефти и соответственно топлива. Таким образом, рост цен на нефть мультиплицирует рост цен других товаров. Считаем, что взвешенная пока цена Брент находится в районе 60-70 и будет колебаться в этих пределах. Только в случае устойчивого выхода за 75 будет новый глобальный пересмотр цен и прогнозов".

Картельный сговор

Украинский журналист Сергей Иванов говорит, что сети АЗС откровенно спекулируют и искусственно повышают цены на горючее. Оправдывают они это просто - "брент" подорожал:

"На этом объяснение, как правило, заканчиваются и все возвращается на свои места: сети получают сверхприбыли, украинцы несут надрастраты. 

 

Коммуналка для украинцев резко подорожает: что будет с ценами на газ, электричество и воду

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Украина, Бензин, мир, Рынок, А-95.
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