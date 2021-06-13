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Украинцам могут значительно повысить цены на газ: названо условие

Украинцам могут значительно повысить цены на газ: названо условие
13:35 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Если Россия решит прервать транзит "голубого топлива" через Украину, то украинцам могут значительно повысить цены на газ. 

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль.

По ее словам, Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас.

"Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не такими привлекательными", - пояснила Зеркаль.

Советник министра также отметила, что для украинцев прерывания транзита газа будет очень ощутимо, "в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ".

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Напомним, газоснабжающие компании обнародовали базовые годовые и месячные цены на газа на июнь. В зависимости от региона украинцы будут платить от 8 до 12 грн за кубометр.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Газ, Россия, Цены на газ, Транзит газа, Елена Зеркаль.
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