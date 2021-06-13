Украинцам могут значительно повысить цены на газ: названо условие

Если Россия решит прервать транзит "голубого топлива" через Украину, то украинцам могут значительно повысить цены на газ.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль.

По ее словам, Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас.

"Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не такими привлекательными", - пояснила Зеркаль.

Советник министра также отметила, что для украинцев прерывания транзита газа будет очень ощутимо, "в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ".

Напомним, газоснабжающие компании обнародовали базовые годовые и месячные цены на газа на июнь. В зависимости от региона украинцы будут платить от 8 до 12 грн за кубометр.