Скачать
Четверг, 27.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Не бензином единым: что может потерять Украина, отказавшись торговать с Лукашенко
Не бензином единым: что может потерять Украина, отказавшись торговать с Лукашенко
На Донбассе от пули снайпера российских оккупантов погиб военный ВСУ
На Донбассе от пули снайпера российских оккупантов погиб военный ВСУ
Лукашенко поймали на новой лжи о "минировании" самолета Ryanair
Лукашенко поймали на новой лжи о "минировании" самолета Ryanair
Встреча с высокими полномочиями: могут ли переговоры Байдена и Путина повлиять на вопрос Донбасса
Встреча с высокими полномочиями: могут ли переговоры Байдена и Путина повлиять на вопрос Донбасса

До 12 гривен за кубометр: обнародованы цены на газ на июнь

До 12 гривен за кубометр: обнародованы цены на газ на июнь
Обновлено 16:03 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Газоснабжающие компании начали обнародовать базовые годовые и месячные цены на газа на июнь 2021. 

Об этом сообщает профильное издание "Газправда".

У поставщиков ООО "Йе энергия", ООО "МЕГАВАТТ ЭНЕРГО СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ", ООО "ТАС ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ" годовая и месячная цены совпадают и равны, соответственно, 7,99, 8,09 и 11,22 грн за кубометр.

В большинстве компании месячная цена на июнь 2021 ниже, чем годовая. Например, в ООО "ЧЕРНОВЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ" Разница достигает 5 грн за кубометр (8,50 грн в июне против 13,50 грн - годовая цена).

Самый низкий годовой тариф установила компания ООО "Агросинтез Трейдинг" - 7,80 гривен за кубометр. Самый высокий - ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания", ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания", ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания" - 13,50 гривен.

Как сменить поставщика газа в пару кликов: пошаговая инструкция

Следует отметить, что ранее в Нафтогазе заявили, что намерены добиваться снижения цен на газ, путем создания нужных условий рыночными методами. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 294

Все по теме:

Газ, Цены на газ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинская теннисистка, которая сведет с ума любого (фото)
02 "Или подпишет все бумаги или его убьют": Пионтковский о встрече Лукашенко с Путиным
03 Подросток покончил с собой из-за преследования после протестов в Беларуси: в сети осталась его предсмертная записка
04 "Под повязкой не видно было глаз": в Беларуси простились с политзаключенным Витольдом Ашурком
05 Вознесение Господне в 2021 году: когда отмечают и как правильно провести этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вирус может мутировать в человеке несколько раз: академик указал на коварство COVID-19
Вирус может мутировать в человеке несколько раз: академик указал на коварство COVID-19
В Киеве мужчина умер прямо в подземном переходе (видео с места)
В Киеве мужчина умер прямо в подземном переходе (видео с места)
Накануне встречи Путина и Лукашенко в Беларусь прибыл самолет ФСБ России: что об этом известно
Накануне встречи Путина и Лукашенко в Беларусь прибыл самолет ФСБ России: что об этом известно
Лавров огрызнулся на Кравчука из-за Минска
Лавров огрызнулся на Кравчука из-за Минска
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь