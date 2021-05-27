До 12 гривен за кубометр: обнародованы цены на газ на июнь

Газоснабжающие компании начали обнародовать базовые годовые и месячные цены на газа на июнь 2021.

Об этом сообщает профильное издание "Газправда".

У поставщиков ООО "Йе энергия", ООО "МЕГАВАТТ ЭНЕРГО СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ", ООО "ТАС ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ" годовая и месячная цены совпадают и равны, соответственно, 7,99, 8,09 и 11,22 грн за кубометр.

В большинстве компании месячная цена на июнь 2021 ниже, чем годовая. Например, в ООО "ЧЕРНОВЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ" Разница достигает 5 грн за кубометр (8,50 грн в июне против 13,50 грн - годовая цена).

Самый низкий годовой тариф установила компания ООО "Агросинтез Трейдинг" - 7,80 гривен за кубометр. Самый высокий - ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания", ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания", ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания" - 13,50 гривен.

Следует отметить, что ранее в Нафтогазе заявили, что намерены добиваться снижения цен на газ, путем создания нужных условий рыночными методами.