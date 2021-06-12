Стокгольм нам поможет? Останется ли Украина без транзита газа из РФ и как это отразится на тарифах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль готов воспользоваться положительным для страны опытом рассмотрения газовых дел с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже в 2017-2019 годах и вновь потребовать с российской стороны денежной компенсации.

В комментарии «РБК-Украина» глава правительства подчеркнул, что это может случиться если российская сторона откажется осуществлять транзит газа через Украину после начала эксплуатации «Северного потока-2». А сумма иска может составить около 20 млрд долл. США.

Надо сказать, что опасения главы Кабмина вовсе небеспочвенны – Украина действительно может лишиться доходов от транзита, но вот как это повлияет на потребителей – мнения экспертов разошлись.

Провал-2020

Как бы ни складывались внешнеполитические отношения между Украиной и Россией, украинская газотранспортная система исправно осуществляла транзит российского природного газа в Европу, откуда закупалось «голубое топливо» для украинских нужд.

Так, с 62,2 млрд. кубометров природного газа в 2014 году транзит вырос до 93,5 млрд. в 2017 году, после чего начал падать – 86,8 млрд. куб. м. в 2018 году, с ростом до 89,6 млрд. куб. м. по итогам 2019 года. Параллельно российская сторона наращивала газовый транзит в обход Украины, тем самым снижая доходы НАКа на транзитном российском газе, составлявшие в лучшие годы до 3 миллиардов долларов США.

Поскольку в 2019 году был начат процесс анбандлинга – отделения деятельности по транзиту газа, сосредоточенной в компании ООО «Оператор ГТС Украины», 30 декабря 2019 года был заключен договор между НАК «Нафтогаз Украина» и ПАО «Газпром», согласно которому российская сторона обязалась осуществить транзит по украинской ГТС 65 млрд. куб. м. в 2020 году и по 40 млрд. куб. м. в 2021-2024 годах. Однако на деле «Газпром» предоставил для транзита лишь 55,8 млрд. куб. м. природного газа.

Снижение поставок, вывод в отдельную структуру ООО «Оператор ГТС Украины», прежде входившей в состав «Нафтогаза», стало одним из факторов финансового результата предприятия в виде 19 млрд. грн. убытков в прошлом году вместо 2,6 млрд грн. прибыли в 2019 году.

Кроме того, уже зимой 2021 года «Газпром» периодически снижал прокачку газа через украинскую ГТС со 109,6 млн. кубометров среднесуточно до 94 и даже 88 млн кубометров.

Еще в своем апрельском отчете за 2020 год «Нафтогаз» отмечал опасность снижения роли Украины как транзитной страны, рассчитывая на усиление санкций в отношении РФ за агрессию на востоке Украины, аннексию Крыма и блокировки строительства «Северного потока-2».

Впрочем, как сообщал «Телеграф», Администрация президента США ранее обратилась к Конгрессу США с предложением снять санкции против строительства важного для России трубопровода «Северный Поток-2».

Сэкономим «на трубе» или заплатим за газ в 1,5 раза дороже?

Как ситуация вокруг возможного прекращения транзита газа через Украину отразится на потребителях, существуют разные мнения.

Так, генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook утверждает, что 80% доходов компании поступает от международной деятельности, то есть транзита газа. Доля же ООО в тарифе на газ для населения составляет лишь 23 копейки и в компании постараются сделать все, чтобы эта доля не росла даже в случае прекращения транзита российского газа.

В то же время как утверждает Макогон в интервью «Энергобизнесу», «Оператор ГТС Украины» готов к работе в новых условиях возможного прекращения транзита российского газа, есть понимание того как следует работать в ближайшие 10 лет, для того чтобы сохранить ГТС. А снижение транзита может даже помочь избавиться от избыточных мощностей и сэкономить на издержках.

С ним согласен экономический эксперт Александр Охрименко, утверждающий, что транзит российского газа и тарифы на газ для населения в Украине уже давно никак не связаны.

«Во времена Кучмы и Януковича существовал миф, что дешевый тариф позволяет нам получать от РФ дешевый газ для нужд населения если не хватает своего. На деле же это давно не так и транзит с ценами для потребителей никак не связан. Скорее транзит - это хорошо для операторов ГТС, которые имеют возможность не только зарабатывать деньги для компании, но и выводить их из оборота для себя лично с помощью различных коррупционных схем», - говорит собеседник «Телеграфа».

Также эксперт согласен, что прекращение транзита не «убьет» украинскую ГТС, а лишь ее каким-то образом изменит, побудив «жить по средствам» - с 3 млрд дол. в год в лучшие годы до менее 1 млрд. дол., которые Украина получит по итогам 2021 года.

«Не будет денег на содержание лишних мощностей – их сократят и сэкономят на этом, не нужно будет покупать у РФ природный газ для поддержания давления при транзите газа с постоянными спорами кто за него должен платить и многое другое», - считает Охрименко.

Экономический эксперт Алексей Кущ считает, что снижение транзита, начатое РФ еще в 1999 году со строительства трубопровода «Ямал-Европа» через Беларусь и Польшу, в итоге уничтожит потенциал ГТС Украины как страны-транзитера природного газа.

«Что касается последствий, то до 2024 г. Россия будет сохранять 40 млрд кубометров транзита. Пока что они нужны и России. "Северный поток-2" еще не запущен, и он не сразу выйдет на проектную мощность. В 2021-2022 гг. на 40 млрд ГТС будут загружать. Потом объемы будут падать. С 2024 г. транзит упадет до 20-30 млрд кубометров. Основные контракты Россия будет закрывать за счет обходных газопроводов, пиковые нагрузки будет покрывать через СПГ и газовые хранилища в Европе. Украинская ГТС превратится в памятник политическому безумию», - пишет эксперт на своей странице в Facebook.

По мнению эксперта, после 2024 года транзит упадет настолько, что средств с его оплаты может не хватить на содержание ГТС и его придется дотировать за счет средств госбюджета. Что до потребителей, то на них это может отразиться тем, что Украине придется уже не называть газ «европейским», а действительно покупать его в Европе, что с учетом цены, расходов на транспортировку будет примерно в 1,5 раза дороже, чем сейчас.

«Соответственно, вырастут и тарифы», - резюмирует эксперт.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Телеграфу" высказал уверенность, что ряд европейских стран зависят от украинской ГТС, а это, по его словам, позволит сохранить транзит газа через нашу страну.