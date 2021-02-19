"Газпром" резко снизил объем газа, транзитируемого через Украину

Российский "Газпром" 17 февраля снизил транзит газа через Украину на 20% по сравнению с первыми 16 днями февраля.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Издание сообщает, что 17 февраля через украинскую ГТС "Газпром" пропустил 94,9 млн кубометров газа, а 18 февраля прокачка упала и того ниже - до 88,2 млн. куб.м., то есть была снижена на 24% в сравнении с первыми 16 днями этого месяца.

За первые 16 дней февраля "Газпром" в среднем прокачивал 119 млн кубометров в сутки.

В январе транзит газа в среднем был на уровне 124,51 млн кубометров, в в декабре и того выше - 182,63 млн кубометров.

В 2021 году "Газпром", согласно "минской сделке", забронировал украинский транзит в объеме 40 миллиардов кубометров, что в суточном измерении получается 110 млн. куб.м.

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