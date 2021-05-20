Победа Кремля и подарок Путину: почему Байден отказался от санкций против"Северного потока-2"

Администрация Байдена обратилась к Конгрессу США с предложением снять санкции против строительства важного для России трубопровода "Северный Поток-2". Зачем США делают такой подарок России и как собираются дальше строить свои отношения с президентом Путиным?

Об этом рассказывает статья на сайте Би-Би-Си: "Северный поток 2: Байден отменяет санкции США в отношении российского газопровода", перевод которой приводит "Телеграф".

Администрация Байдена отменила санкции в отношении компании, которая строит вызывающий споры газопровод между Россией и Германией.

США также сняли санкции с союзника российского президента Владимира Путина, главы компании, которая стоит за проектом "Северный поток-2".

Обоснование данного шага приводится в докладе о санкциях против России, который Госдепартамент США представил Конгрессу.

Критики уверены, что завершение строительства трубопровода будет крупной геополитической победой для Кремля.

Проект, предусматривающий транспортировку газа из российской Арктики по дну Балтийского моря в Германию, уже завершен более чем на 95%.

В докладе Госдепартамента отмечается, что компания Nord Stream 2 AG и ее генеральный директор Маттиас Варниг, бывший сотрудник восточногерманской разведки, занимались деятельностью, которая подпадает под санкции.

Но в документе также делается вывод, что отказ от санкций отвечает национальным интересам США.

Ранее Госдепартамент также ввел санкции в отношении четырех российских судов, участвовавших в строительстве "Северного потока-2", хотя противники этого решения заявили, что для остановки строительства трубопровода этого будет недостаточно.

Президент Джо Байден заявлял, что выступает против проекта, стоимость которого составляет 11 миллиардов долларов. Его госсекретарь Энтони Блинкен уверял во время слушаний по утверждению решения, что он "полон решимости сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить завершение" Северного потока-2.

Какая реакция в мире?

В среду, 19 мая главный дипломат Америки встретился со своим российским коллегой на международном саммите в Исландии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России и США есть "серьезные разногласия", но они все же должны работать вместе "в тех сферах, где их интересы совпадают".

Блинкен сказал, что президент Байден стремится к "предсказуемым, стабильным отношениям с Россией".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения о предстоящем отказе США от санкций "позитивным сигналом".

Официальные лица Германии также приветствовали отказ от санкций как "конструктивный шаг" администрации Байдена.

Министр иностранных дел Хайко Маас пояснил свою позицию журналистам: "Это выражение того факта, что Германия является важным партнером для США, на которого они могут рассчитывать в будущем".

Но Юрий Витренко, исполнительный директор украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз", заявил, что Киев будет призывать Вашингтон все же ввести санкции для остановки строительства трубопровода.

Витренко назвал "Северный поток" самым "опасным геополитическим проектом России".

Какова политическая реакция США?

Решение администрации Байдена подверглось критике со стороны члена президентской партии, председателя сенатского комитета по международным отношениям Боба Менендеса.

Демократ из Нью-Джерси сказал в заявлении: "Я призываю администрацию отказаться от этих временных мер и ввести санкции, одобренные Конгрессом".

Он добавил, что не понимает, "как сегодняшнее решение продвинет усилия США по противодействию российской агрессии в Европе".

Республиканцы в Конгрессе США также осудили отказ от санкций.

Джим Риш, главный республиканец в комитете сената по международным отношениям, сказал, что это "подарок Путину, который только ослабит влияние Соединенных Штатов в преддверии предстоящего саммита Байдена и Путина".

Байден отправится в Европу в следующем месяце, и в данный момент есть планы провести встречу на высшем уровне с президентом России.

Майкл МакКол, высокопоставленный республиканец Палаты представителей по иностранным делам, сказал: "Если режиму Путина позволят завершить строительство этого трубопровода, это произойдет только потому, что администрация Байдена решила позволить этому случиться".

Он добавил: "Это проект злонамеренного влияния России, который угрожает углубить энергетическую зависимость Европы от Москвы, сделать Украину более уязвимой для российской агрессии и предоставить миллиарды долларов в казну Путина".

Когда Байден пришел к власти, он попытался провести контраст между собой и своим предшественником Дональдом Трампом, пообещав, что больше не будет "отступать перед лицом агрессивных действий России".

Но аналитики говорят, что президент США не хотел рисковать трансатлантическим расколом с Германией в то время, когда он пытался наладить отношения с европейскими союзниками.

Отказ от санкций последовал после того, как киберпреступники, которые, по утверждению правительства США, базировались в России, в этом месяце отключили крупный американский нефтепровод, создав дефицит топлива на тысячах бензозаправочных станций на юго-востоке США.

Это также произошло после того, как в январе Байден подвергся критике за закрытие нефтепровода Keystone XL из Канады в США, сославшись на необходимость борьбы с изменением климата.