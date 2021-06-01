Ахметов, государство или кто-то еще – кого украинцам винить за возможный рост тарифов на свет?

После открытия в Украине рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года вот уже второе правительство при президенте Владимире Зеленском старается удерживать тариф для населения. Однако с весны все чаще стала появляться информация о грядущем росте тарифа, который может оказаться двукратным, а для кого-то еще больше.

"Телеграф" разбирался в чем причины такого шокового решения властей – в объективных реалиях энергетической отрасли или желании бизнеса заработать еще больше денег.

Правительство "тонко" намекает – дешевле электроэнергия не будет

С открытием в Украине свободного рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года перед властью встала проблема – как минимизировать его последствия для населения, ведь рыночная цена однозначно оказывалась выше тогдашнего тарифа в 90 копеек за 1 кВт/ч при потреблении 100 кВт/ч в месяц и 1,68 грн. свыше этой нормы.

В результате 5 июня 2019 года Кабинет министров принял постановление №483, которым ради "обеспечения общих интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии" применил специальные обязательства, аналогичные спецобязательствам на рынке природного газа.

Документом правительство обязывало государственные предприятия "НАЭК "Энергоатом" и ПАО "Укргидроэнерго" продавать электроэнергию по специальной формуле разницы между средневзвешенной фиксированной ценой на электрическую энергию для бытовых потребителей, установленной Кабмином (1,68 грн. за 1кВт) и тарифами на услуги контрагентов, но не менее 10 гривен за 1 МВт/час.

Проще говоря, "НАЭК "Энергоатом" и ПАО "Укргидроэнерго" продают собственную электроэнергию по сниженным ценам, чтобы в результате население по Украине получило среднюю цену в 1,68 грн. за 1кВт/ч.

Сперва данный документ должен был действовать до 31 декабря 2020 года, однако затем не раз продлевался и согласно очередному Постановлению КМУ от 26 мая, пока тариф в 1,68 грн. за 1 кВт должен действовать до 1 июля.

О том, что государство не слишком намерено снижать нагрузку на потребителей говорил провал голосования в Верховной Раде проекта постановления о возвращении льготного тарифа для населения при потреблении до 100 кВт/ч электроэнергии в месяц. Тариф этот был отменен с начала года. Тогда же депутаты ввели годовой мораторий на рост тарифов на энергоносители.

Наконец, "подлил масла в огонь" 11 мая тогдашний заместитель министра энергетики Украины Юрий Бойко (был уволен 17 мая вслед за отставкой с поста министра Юрия Витренко), заявивший, что рыночная цена за 1кВт/ч электроэнергии в стране должна быть от 2,6 грн. до 4 грн. в зависимости от региона.

От государства до олигархов – основные игроки энергорынка

Когда встает вопрос о росте цен на товар, в первую очередь принято пенять на его производителя, который от подорожания получает прибыль. В случае с производством электроэнергии в Украине перечень игроков невелик – государство и частный бизнес. В руках государства остаются "НАЭК "Энергоатом" и ПАО "Укргидроэнерго" – крупнейшие производители электроэнергии, на долю которых, по данным Минэнерго, приходится большая часть производства электрической энергии с начала года (58,7% на АЭС и 10,2% – на ГЭС и ГАЭС). Еще 20,5% приходится на производство электроэнергии на ТЭС и 9,1% на "зеленую энергетику" – здесь, в основном, представлены интересы частного бизнеса.

Несомненно, главную роль в энергосекторе частного бизнеса играет ДТЭК самого богатого украинца Рината Ахметова, контролирующего до 80% мощностей производства электроэнергии на ТЭС и около 25% производственных мощностей "зеленой энергетики". С учетом доли генерации ТЭС в общем производстве электроэнергии за 2020 год в 27,6%, а также 25-процентной доли компании в генерации с помощью восстанавливаемых источников энергии, примерно каждый четвертый кВт/ч электроэнергии Украины производится компанией олигарха.

С момента принятия скандальной формулы "Роттердам+" в 2016 году, именно Ринат Ахметов в массовом сознании остается основным выгодополучателем от подорожаний электроэнергии. Впрочем, несмотря на полтора десятка экспертиз и 4-летнее расследование со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура уже четырежды закрывала дело за отсутствием состава преступления и даже объяснило, почему так поступает раз за разом.

С тех пор компания Рината Ахметова не раз фигурировала в скандалах на энергорынке страны.

Еще в мае 2020 года Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование из-за сокращения выработки электроэнергии на АЭС, что не было предусмотрено прогнозным балансом энергетической системы Украины на 2020 год, принятым должностными лицами Минэнерго Украины. Все это привело к падению производства атомной электроэнергии на 8,6%. Также были закуплены большие объемы электроэнергии в пользу частной компании, что привело к убыткам для госбюджета. Хотя название фирмы так и не прозвучало, но догадаться, что речь идет о ДТЭК, было несложно.

В феврале 2021 года на своем телеграмм-канале глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус сообщил об угрозе для энергетической системы страны из-за остановки 5-6 февраля ряда энергоблоков Запорожской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС, принадлежащих компании Рината Ахметова.

В ДТЭК тогда посредством Facebook одного из своих сотрудников ответили, что никакой остановки на Добротворской ТЭС не было, энергоблок и не планировалось включать, а сам нардеп занимается "распространением фейков для лоббирования импорта электроэнергии из Российской Федерации".

Наконец, об опасности ТЭС, принадлежащих ДТЭК, задумались даже в СБУ, назвав ненадежную работу Запорожской станции угрозой операционной безопасности Объединенной энергетической системы Украины и нарушением безопасности поставок электроэнергии. И вновь в ДТЭК были с этим несогласны, назвав тезисы СБУ "односторонними, предвзятыми и такими, что не базируются на официальном акте расследования".

Ахметов не при чем, виновато государство?

В то же время эксперты, с которыми общался "Телеграф" считают, что в будущем подорожании тарифа на электроэнергию нет интересов крупного бизнеса или конкретного человека, виноваты объективные причины, сложившиеся на украинском рынке электроэнергии.

"Причина неминуемого роста тарифов на электроэнергию – ситуация со спецобязательствами, наложенными на "НАЭК "Энергоатом" и ПАО "Укргидроэнерго", продающих свою электроэнергию для населения по сниженной цене, даже ниже себестоимости. Сегодня от 1 киловатта, проданного населению за 1,68 грн., те же атомщики получают всего 16 копеек, хотя себестоимость ее производства для них составляет от 70 до 90 копеек за тот же киловатт. Ситуацию для них могли бы улучшить продажи на свободном рынке для промышленности, где тарифы куда выше, но этот сегмент в основном занят частными компаниями", – говорит директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

По словам эксперта, государство обязано компенсировать возникающую разницу между себестоимостью и продажной ценой электроэнергии, но этого не делает. И в такой ситуации отмена спецобязательств представляется едва ли не единственным выходом. Причем в случае их отмены возможно даже в целом цены на рынке электроэнергии снизятся, например, для промышленности, но население будет однозначно платить больше.

"Кабмин стоит перед дилеммой – как выйти из ситуации с минимальными репутационными потерями для себя. Скорее всего, подорожание будет поэтапным, на котором предлагаемые примерно 3 гривны за киловатт будет только первым этапом", – говорит собеседник "Телеграфа".

Согласен с коллегой директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич, называющий три проблемы отечественного энергорынка, они же – причины роста тарифов для населения.

"Специальные обязательства, диспропорция и перекрестное субсидирование производителями продавцов электроэнергии – основные проблемы энергорынка Украины, которые обходятся отрасли ежегодно в среднем в 40-60 миллиардов гривен. Если бы государство могло найти эти средства, или хотя бы их часть, на компенсацию энергетикам, роста тарифов можно было бы избежать. Пока Кабмин нашел 11,3 млрд. грн. для производителей "зеленой энергии", а отдай их тем же атомщикам – возможно, удалось бы снять проблему отмены спецобязательств до конца 2021 года", – считает собеседник "Телеграфа".

По словам Дмитрия Марунича стоимость доставки 1 кВт/ч электроэнергии по Украине в среднем составляет 2,7 грн. без НДС, что дает окончательный тариф для потребителя в 3,2-3,3 грн.

Мнение экспертов об объективности возможного роста тарифа для населения как будто подтверждается и данными о задолженностях государства перед "НАЭК "Энергоатом" и ПАО "Укргидроэнерго" на сумму более 22 млрд грн. и 1,2 млрд. грн. соответственно.

Как сообщал еще Юрий Бойко 11 мая, в случае сохранения специальных обязательств по итогам года ГП "Гарантированный покупатель" бы задолжало только "НАЭК "Энергоатом" порядка 5-5,5 млрд грн., а из 1,68 грн. ему идут лишь 18 копеек, при том что себестоимость 1 кВт/ч ядерной электроэнергии еще в марте 2019 года составляла порядка 90 копеек.

Экспорт нас спасет? Возможно, но не сразу

Еще одним вариантом "закрыть дыру" в финансовом балансе энергетики Украины мог бы стать экспорт отечественной электроэнергии заграницу. Во всяком случае так можно трактовать слова министра энергетики Украины Германа Глущенко на его странице в соцсети Facebook, для чего потребуется завершение строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, развитие генерации на базе ВИЭ, высокоманевренной генерации и накопления энергии.

В пользу этого говорят, например, данные об оптовых ценах на электроэнергию в странах-соседях Украины: Румыния – 62,8 евро за 1 МВт/ч, Польше – 60,49 евро/МВт, Словакии – 60,65 евро/Мвт и Венгрии – 62,94 евро/МВт. Оптовая цена в Украине составляет от 41,84 до 48,61 евро/МВт.

Эксперты в целом признавая необходимость роста экспорта украинской электроэнергии, отнеслись к словам министра с осторожностью. Так, по словам Геннадия Рябцева для серьезного наращивания экспорта электроэнергии в ЕС нужны серьезные вложения в инфраструктуру для приведения в соответствие к европейским нормам экологических и технических требований.

"Все это возможно не ранее 2024 года, причем необходимо нарастить и наши производственные мощности, иначе при нынешнем уровне потребления и состоянии энергосектора мы можем столкнуться с ее нехваткой", – подчеркнул эксперт.

Дмитрий Марунич считает, что нарастить экспорт электроэнергии вполне реально и предложения Германа Глущенко вполне осуществимы, правда, с рядом оговорок.

"Как говорит министр, нужно достроить два блока Хмельницкой АЭС, но еще в 2017 году это стоило 72 млрд. грн., сейчас – понятно, дороже. Денег в бюджет на это не закладывают, а они нужны уже сейчас. Развивать ВИЭ – зачем? У нас и так зеленая энергетика производит столько, что государство не может ее выкупить по завышенным тарифам, одной солнечной энергии производится в 3 раза больше запланированных объемов. Если не наращивать свои производственные мощности, уже через 5-7 лет нам самим не хватит электроэнергии", – говорит собеседник "Телеграфа".

Миллиарды из бюджета для энергетиков и причем тут Ахметов

Впрочем, свои миллиарды на энергетике самый богатый украинец Ринат Ахметов продолжает зарабатывать. Как мы отмечали выше, примерно 25% зеленой электрогенерации Украины принадлежит бизнесмену, что делает его главным игроком на данном рынке. По данным СМИ, в 2018-2019 годах его компании заработали на зеленом тарифе 8,7 млрд грн.

Таким доходам способствует стоимость "зеленого тарифа" установленного НКРЭКУ своим постановлением от 24 декабря 2019 года согласно которому 1 кВт/ч солнечной электроэнергии покупается за 427,93 коп. без НДС (при мощности не выше 30 кВт) и 476,11 коп. без НДС (50 кВт), а за энергию ветра – 306,07 коп. без НДС и 274,90 коп. соответственно.

После того, как в октябре 2020 года задолженность ГП "Гарантированный покупатель" превысила 23 миллиарда гривен, в госбюджет были заложены госгарантии на 11,3 млрд грн. для погашения собственных долгов. 7,3 млрд грн., из которых 3,1 млрд. за электроэнергию купленную для нужд населения. Не менее четверти возвращенных ГП средств получил самый богатый украинец.

"Цена будет неизбежно повышаться, если энергорынок будет действовать в интересах Ахметова. По состоянию на данный момент нет официальной информации об отмене спецобязанностей и будущего роста тарифов", – прокомментировал "Телеграфу" роль Рината Ахметова на энергорынке Украины экс-народный депутат Украины Сергей Лещенко.

Можно сказать, что еще одним весомым добавлением в "копилку" энергобизнеса самого богатого украинца стал запрет НКРЭКУ импорта электроэнергии из Беларуси и РФ принятый 27 мая. Судя по тому, что ДТЭК не раз обвиняла нардепа Андрея Геруса именно в "лоббировании импорта электроэнергии из РФ", этот вопрос оставался наиболее болезненным для олигарха. Если учесть, что в 2020 году импорт из Беларуси и РФ занимал около 9% украинского энергорынка, теперь этот объем может быть заполнен поставками электроэнергии с ТЭС и "зеленой энергетики" олигарха, что принесет ему дополнительные барыши.

Тем временем по данным Госстата Украины задолженность украинцев за услуги электроснабжения на 31 марта составили 7,81 млрд грн.