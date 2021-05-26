Украина временно запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси: подробности

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в среду, 26 мая, приняла решение о запрете импорта электроэнергии в страну из Российской Федерации и Беларуси на 4 месяца.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

При этом он отметил, что выступал на заседании и требовал бессрочного запрета или хотя бы до конца этого года.

Как сообщалось, в Украине определились с тарифом на электроэнергию до 30 июня.

Также ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба спрогнозировал, когда Украина отсоединится от энергосистем Беларуси и России.