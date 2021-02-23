Украина отсоединится от энергосистем Беларуси и России: назван срок

Украина намерена полностью отсоединиться от российской и белоруской энергосистем и присоединиться до системы ЕС до 2023 года.

Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

Кулеба ответил на слова своего литовского коллеги о том, что импорт Украиной белоруской электроэнергии содействует развитию Белоруской АЭС, которая может представлять угрозу для Литвы. Министр заявил, что украинская энергосистема была соединена с российской и белоруской еще во времена СССР, но теперь Украина намерена отделиться от нее и присоединиться к европейской сети.

"Мы планируем это сделать до конца 2023 года", - сказал Кулеба, подчеркнув, что после этого перетекание электроэнергии из Беларуси станет физически невозможным.

При этом он отметил, что Украина не желает каким-либо образом вредить энергетической или экологической безопасности Литвы.

Как сообщалось ранее, Литва согласилась поделиться с Украиной остатками вакцины от коронавируса.