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Украина отсоединится от энергосистем Беларуси и России: назван срок

Украина отсоединится от энергосистем Беларуси и России: назван срок
Обновлено 21:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Украина намерена полностью отсоединиться от российской и белоруской энергосистем и присоединиться до системы ЕС до 2023 года. 

Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом. 

Кулеба ответил на слова своего литовского коллеги о том, что импорт Украиной белоруской электроэнергии содействует развитию Белоруской АЭС, которая может представлять угрозу для Литвы. Министр заявил, что украинская энергосистема была соединена с российской и белоруской еще во времена СССР, но теперь Украина намерена отделиться от нее и присоединиться к европейской сети. 

"Мы планируем это сделать до конца 2023 года", - сказал Кулеба, подчеркнув, что после этого перетекание электроэнергии из Беларуси станет физически невозможным. 

При этом он отметил, что Украина не желает каким-либо образом вредить энергетической или экологической безопасности Литвы.

Как сообщалось ранее, Литва согласилась поделиться с Украиной остатками вакцины от коронавируса. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Украина, Россия, Беларусь, Электроэнергия, Литва, Дмитрий Кулеба.
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