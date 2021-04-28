Тариф на электроэнергию до 30 июня будет 1,68 грн за киловатт, сообщил Денис Шмыгаль

Украинцам не будут повышать стоимость на электроэнергию. По результатам заседания правительства страны, в среду, 28 апреля, было принято решение оставить прежний льготный тариф 1,68 грн за кВт/час.

Такую информацию озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Цена на электроэнергию для людей остается 1 грн 68 коп. за кВт / ч.", - написал чиновник.

Он также добавил, что Кабмин продолжил механизм действия наложенных спецобязательств (НСО) до 30 июня.

По словам политика, согласно новым правилам, государственные компании Энергоатом и Укргидроэнерго будут осуществлять продажу электроэнергии напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без участия посредника в виде ГП "Гарантированный покупатель".

Напомним, ранее эксперты обещали скорое повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине. Причем связано это будет не только с требованием Международного валютного фонда. Здесь уже вступают в силу законы рынка.