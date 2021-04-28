Скачать
Среда, 28.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Кабмин принял окончательное решение по карантину на майские праздники
Кабмин принял окончательное решение по карантину на майские праздники
В Кабмине сделали важное заявление о новом главе НАК "Нафтогаз"
В Кабмине сделали важное заявление о новом главе НАК "Нафтогаз"
В Минэнергетики тронулся лёд: кто такой Герман Галущенко и какие проблемы придется решать будущему министру
В Минэнергетики тронулся лёд: кто такой Герман Галущенко и какие проблемы придется решать будущему министру
"Он меня оскорблял, я ему голову отрезал": в Киеве задержали подозреваемого в зверском убийстве
"Он меня оскорблял, я ему голову отрезал": в Киеве задержали подозреваемого в зверском убийстве

Тариф на электроэнергию до 30 июня будет 1,68 грн за киловатт, сообщил Денис Шмыгаль

Тариф на электроэнергию до 30 июня будет 1,68 грн за киловатт, сообщил Денис Шмыгаль
Обновлено 17:11 Сегодня Телеграф

Украинцам не будут повышать стоимость на электроэнергию. По результатам заседания правительства страны, в среду, 28 апреля, было принято решение оставить прежний льготный тариф 1,68 грн за кВт/час.

Такую информацию озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Цена на электроэнергию для людей остается 1 грн 68 коп. за кВт / ч.", - написал чиновник.

Он также добавил, что Кабмин продолжил механизм действия наложенных спецобязательств (НСО) до 30 июня.

В Украине подешевел газ для населения: какими будут цены на ближайший год (инфографика)

По словам политика, согласно новым правилам, государственные компании Энергоатом и Укргидроэнерго будут осуществлять продажу электроэнергии напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без участия посредника в виде ГП "Гарантированный покупатель".

Напомним, ранее эксперты обещали скорое повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине. Причем связано это будет не только с требованием Международного валютного фонда. Здесь уже вступают в силу законы рынка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 95

Все по теме:

Электроэнергия, Тарифы, Кабмин, Денис Шмыгаль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ему не нужен Крым и Донбасс": Гордон назвал цели Путина в Украине
02 Зеленский готов платить любую цену: Лавров высказался о виновниках войны на Донбассе
03 Выпивали, были скандалы: соседи рассказали о семье, зарезанной подростком в Киеве
04 "Мы долго ждали, между прочим": у Путина нашли крайних в проблемах России и США
05 "И за что тут платить 10 грн?" Водные процедуры в одесской маршрутке насмешили сеть (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Крыму учитель истории избил ученика палкой: происшествие сняли на видео
В Крыму учитель истории избил ученика палкой: происшествие сняли на видео
В сети наглядно показали, какое вооружение использует Россия на Донбассе
В сети наглядно показали, какое вооружение использует Россия на Донбассе
Готовим паски: три пошаговых рецепта, которые получатся у каждого
Готовим паски: три пошаговых рецепта, которые получатся у каждого
Экс-&quot;холостяк&quot; Макс Михайлюк показал фото дочери и рассекретил ее имя
Экс-"холостяк" Макс Михайлюк показал фото дочери и рассекретил ее имя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь