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Страны Балтии впервые полностью отказались от российской электроэнергии

Страны Балтии впервые полностью отказались от российской электроэнергии
Обновлено 09:54 Сегодня Телеграф

Коммерческие поставки электроэнергии между Россией и Латвией в течение 8 и 11 апреля были полностью прекращены.

Об этом сообщает в понедельник, 12 апреля, российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, как раз в эти дни проходили испытания по отключению ЛЭП между Беларусью и Литвой для проверки энергосистем перед полным выходом балтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

"На момент проведения испытаний пропускная способность сечения Россия—Латвия для коммерческих поставок была установлена равной нулю, плановые поставки не осуществлялись…  сообщил один из источников “Ъ”. Латвийский системный оператор (AST) обнулил перетоки по сечению Россия—Латвия без объяснения причин, рассказал другой собеседник, знакомый с ситуацией. Хотя, на взгляд российской стороны, технической необходимости в этом не было", - говорится в заметке.

Из-за прекращения экспортных поставок в Латвию и закрытия ЛЭП между Беларусью и Литвой внутри России несколько упали спрос и цены на электроэнергию. При этом в странах Балтии цены наоборот выросли.

Энергокольцо БРЭЛЛ соединяет энергосистемы пяти стран со времен СССР, что позволяет вести между ними перетоки электроэнергии. Балтийские страны хотят выйти из БРЭЛЛ к 2025 году, соединив свои энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией. Экспорт из РФ в регион прекратится, а Калининградская область будет изолирована.

Как сообщалось, в начале года Пакистан целиком погрузился во тьму без электричества.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Россия, Электроэнергия, Литва, Латвия, Поставки, Прекращение.
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