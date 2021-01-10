Пакистан целиком погрузился во тьму без электричества. Фото и видео, как это было

Электричество постепенно восстанавливается в некоторых районах Пакистана, где незадолго до полуночи воскресенья, 10 января, произошел масштабный блэкаут.
Об этом сообщает ВВС.
"Отключение электроэнергии по всей стране было вызвано внезапным падением частоты в системе электропередачи", - написал в Twitter рано утром в воскресенье министр энергетики Пакистана Омар Аюб Хан.
Когда ЧП произошло, местные власти призвали к спокойствию, но предупредили, что до полного восстановления электричества может пройти несколько часов.
Жители Пакистана показали, как это было, выложив в соцсети фото страны, погруженной во тьму.
Pakistan is hit by a massive power blackout, officials say, with much of the country, including all major cities, plunged into darkness https://t.co/55594UXW7y pic.twitter.com/dDOQt5LJer— AFP News Agency (@AFP) January 10, 2021
Complete blackout in whole #Pakistan pic.twitter.com/vYF9pnr2QS— Akash Rai (@akashrai_3575) January 9, 2021
Massive power blackout has plunged entire #Pakistan into darkness. #Blackout pic.twitter.com/BLP7sW8XkY— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) January 9, 2021
Отключение электричества в Пакистане не редкость. Основные объекты, такие как больницы, часто используют дизельные генераторы в качестве резервного источника питания.
Среди пострадавших были крупные города, в том числе Исламабад, Лахор и Карачи.
Позднее Хан сказал, что в некоторых регионах, в том числе в городе Пешавар, была восстановлена электроэнергия. Он добавил, что в настоящее время ведется расследование для выяснения причины отключения электроэнергии.
Напомним, в Пакистане иногда случаются отключения электроэнергии из-за хронической нехватки электроэнергии, поскольку во многих районах электричество отсутствует на несколько часов в день.
Как сообщал "Телеграф", в 2013 году Пакистан остался без электричества из-за технической неисправности на одной из крупнейших электростанций страны.