Пакистан целиком погрузился во тьму без электричества. Фото и видео, как это было

Электричество постепенно восстанавливается в некоторых районах Пакистана, где незадолго до полуночи воскресенья, 10 января, произошел масштабный блэкаут.

Об этом сообщает ВВС.

"Отключение электроэнергии по всей стране было вызвано внезапным падением частоты в системе электропередачи", - написал в Twitter рано утром в воскресенье министр энергетики Пакистана Омар Аюб Хан.

Когда ЧП произошло, местные власти призвали к спокойствию, но предупредили, что до полного восстановления электричества может пройти несколько часов.

Жители Пакистана показали, как это было, выложив в соцсети фото страны, погруженной во тьму.

Pakistan is hit by a massive power blackout, officials say, with much of the country, including all major cities, plunged into darkness https://t.co/55594UXW7y pic.twitter.com/dDOQt5LJer