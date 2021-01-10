Скачать
Воскресенье, 10.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Как начальная школа будет учиться во время локдауна: разъяснение и инфографика
Как начальная школа будет учиться во время локдауна: разъяснение и инфографика
В районе крушения Boeing 737-500 нашли части тел, вещи и сигналы "черного ящика" (видео)
В районе крушения Boeing 737-500 нашли части тел, вещи и сигналы "черного ящика" (видео)
Пакистан целиком погрузился во тьму без электричества. Фото и видео, как это было
Пакистан целиком погрузился во тьму без электричества. Фото и видео, как это было
ПСЖ добыл первую победу под руководством Почеттино (видео)
ПСЖ добыл первую победу под руководством Почеттино (видео)

Пакистан целиком погрузился во тьму без электричества. Фото и видео, как это было

Пакистан целиком погрузился во тьму без электричества. Фото и видео, как это было
Обновлено 07:58 Сегодня Телеграф фото: Twitter

Электричество постепенно восстанавливается в некоторых районах Пакистана, где незадолго до полуночи воскресенья, 10 января, произошел масштабный блэкаут.

Об этом сообщает ВВС.

"Отключение электроэнергии по всей стране было вызвано внезапным падением частоты в системе электропередачи", - написал в Twitter рано утром в воскресенье министр энергетики Пакистана Омар Аюб Хан.

Когда ЧП произошло, местные власти призвали к спокойствию, но предупредили, что до полного восстановления электричества может пройти несколько часов.

Жители Пакистана показали, как это было, выложив в соцсети фото страны, погруженной во тьму.

Отключение электричества в Пакистане не редкость. Основные объекты, такие как больницы, часто используют дизельные генераторы в качестве резервного источника питания.

Среди пострадавших были крупные города, в том числе Исламабад, Лахор и Карачи.

Позднее Хан сказал, что в некоторых регионах, в том числе в городе Пешавар, была восстановлена электроэнергия. Он добавил, что в настоящее время ведется расследование для выяснения причины отключения электроэнергии.

Напомним, в Пакистане иногда случаются отключения электроэнергии из-за хронической нехватки электроэнергии, поскольку во многих районах электричество отсутствует на несколько часов в день.

Как сообщал "Телеграф", в 2013 году Пакистан остался без электричества из-за технической неисправности на одной из крупнейших электростанций страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пакистан, Отключение электричества, Отключение света.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новые правила вызова "скорой" в Украине: что важно знать
02 Google установил новую дату основания Украины
03 В Сенате США назвали дату рассмотрения импичмента Трампа
04 Феноменальный гол Холанда - в обзоре матча РБ Лейпциг Боруссия Д (видео)
05 Очень удобный момент для России: журналист оценил возможные последствия ЧП на газопроводе под Лубнами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Престижу нанесен непоправимый удар: эксперт предсказал Трампу &quot;политический развод&quot; в США
Престижу нанесен непоправимый удар: эксперт предсказал Трампу "политический развод" в США
В Сенате США назвали дату рассмотрения импичмента Трампа
В Сенате США назвали дату рассмотрения импичмента Трампа
Очень удобный момент для России: журналист оценил возможные последствия ЧП на газопроводе под Лубнами
Очень удобный момент для России: журналист оценил возможные последствия ЧП на газопроводе под Лубнами
Какой праздник 10 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 10 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь