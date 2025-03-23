Попрощайтесь с мегабайтами в интернете: какие программы потребляют больше всего трафика

Прослушивание музыки также поглощает трафик

На сегодняшний день почти все люди используют определенные мессенджеры для общения или приложения для музыки и видео, одновременно потребляя мобильный интернет. Не задумывались ли вы, сколько такие программы "пожирают" вашего трафика и какие наиболее экономные?

В этом материале "Телеграф" собрал 5 приложений, потребляющих больше всего трафика.

Популярные мессенджеры

WhatsApp

По данным оператора TEZ telecom, отправка сообщения длиной в 500 символов потребляет в среднем 800 байт. Голосовые звонки более затратны – 1 минута разговора тратит от 700 Кб до 1 МБ. Больше всего трафика используют передаваемые и полученные файлы (изображения, музыка, видео, голосовые сообщения), а их потребление зависит от размера конкретного файла.

Telegram

Этот мессенджер является одним из наиболее экономных в потреблении мобильного трафика. Его расходы могут колебаться от 0,42 МБ до 3,75 МБ за 1 час использования, учитывая голосовые вызовы и текстовые сообщения.

Facebook Messenger

Популярное приложение для общения от Facebook потребляет от 2,05 МБ до 13,94 МБ за час активного использования, включая текстовые сообщения и голосовую связь.

Skype

Голосовая связь между пользователями платформы требует 3 МБ в минуту, а звонки на мобильные или стационарные телефоны – 1 МБ в минуту. Использование видеосвязи требует скорости около 500 Кбит/с, что может оказывать существенное влияние на расходы интернета.

Viber

Это приложение использует примерно 240 Кб на 1 минуту разговора, что составляет около 14 МБ в час. Текстовые сообщения менее затратны: каждое емкостью до 500 символов требует только 1 Кб. Следовательно, 5 таких сообщений тратят всего 1 Кб мобильного трафика. Фоновое открытие программы почти не влияет на общие расходы Интернета.

Расход трафика на музыку и видео

Прослушивание музыки онлайн:

аудио низкого качества (96 kbps) – около 0,72 МБ в минуту или 43,2 МБ в час;

среднее качество (160 kbps) – 1,2 МБ в минуту или 72 МБ в час;

высокое качество (320 kbps) – 2,4 МБ в минуту или 115,2 МБ в час.

Онлайн-видео

низкое качество (320p) – около 300 МБ в час;

стандартное качество (480p, SD) – около 700 МБ в час;

высокое разрешение (720p, HD) — примерно 900 МБ в час;

Full HD (1080p) – около 1,5 ГБ в час;

2K-видео – около 3 ГБ в час;

4K-видео – примерно 7,2 ГБ в час.

Теперь, когда вы ознакомились с этими данными, можете лучше оценить свои расходы на мобильный интернет. Это поможет выбрать свой оптимальный тариф для комфортного пользования.

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