Телефон лучше будет держать заряд, а батарея будет служить дольше, если использовать эти лайфхаки

Лайфхаки можно применять отдельно или вместе

Среди неочевидных лайфхаков для сохранения заряда аккумулятора телефона – использование темных обоев. Однако и темная тема для смартфона может улучшить ситуацию.

Если у вас OLED-дисплей, переключение в темный режим позволит телефону отключить пиксели в темных областях экрана. Есть и другие простые лайфхаки, которые не только продлят срок работы батареи, но и дадут сэкономить энергию. "Телеграф" расскажет о 5 из них.

Включите режим экономии заряда батареи

Большинство смартфонов оснащены встроенным режимом экономии заряда аккумулятора или режимом низкого энергопотребления, который уменьшает фоновую активность, затемняет экран и ограничивает использование приложений.

Настройте параметры экрана

Один из самых эффективных способов сэкономить заряд аккумулятора – уменьшить яркость экрана. Также следует сократить продолжительность без активности до 30 секунд.

Выключите GPS и другие службы

GPS, передачи данных, Wi-Fi, Bluetooth могут значительно разрядить аккумулятор. Выключите их, если они не используются.

Избегайте перегрева

Держите телефон подальше от прямых солнечных лучей и горячих поверхностей, поскольку чрезмерное тепло может снизить эффективность и срок службы аккумулятора.

Разумно заряжайте

Поддерживайте уровень заряда батареи от 20% до 80% для оптимальной работы и заряжайте от нуля до 100 процентов примерно раз в месяц, чтобы откалибровать батарею.

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