Это приложение постоянно "пожирает" память на телефоне: как решить проблему в несколько кликов

Желательно повторять эту процедуру хотя бы раз в неделю

Приложение Viber может значительно засорять память на телефоне. Поэтому пользователям этого мессенджера рекомендуется регулярно чистить кэш, чтобы остаточные файлы не занимали лишнее место.

"Телеграф" рассказывает, как сделать это быстро и просто. Такая процедура займет всего несколько минут, но проводить ее рекомендуют хотя бы один раз в неделю. Активным пользователям можно удалять кэш и чаще.

При этом стоит указать, что временные файлы, которые копятся в "Вайбере" в результате использования приложения, не несут в себе никакой важной информации. В случае их удаления, медиа и личные чаты останутся в мессенджере без изменений.

Как очистить кэш в Viber

Открываем мессенджер Viber на телефоне;

Заходим в настройки

Нажимаем на пункт "Память";

Нажимаем на "Очистить кэш".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как просто и быстро очистить кэш в приложении Telegram. В случае активного использования этого мессенджера, всего за неделю он может копить в себе примерно 1 ГБ ненужных остаточных файлов. Избавиться от них можно всего в несколько кликов. Этот способ отлично поможет справиться с нехваткой памяти на устройстве.