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Это приложение постоянно "пожирает" память на телефоне: как решить проблему в несколько кликов

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
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Названо приложение, в котором нужно чистить кэш регулярно Новость обновлена 26 января 2025, 07:33
Названо приложение, в котором нужно чистить кэш регулярно. Фото Freepik

Желательно повторять эту процедуру хотя бы раз в неделю

Приложение Viber может значительно засорять память на телефоне. Поэтому пользователям этого мессенджера рекомендуется регулярно чистить кэш, чтобы остаточные файлы не занимали лишнее место.

"Телеграф" рассказывает, как сделать это быстро и просто. Такая процедура займет всего несколько минут, но проводить ее рекомендуют хотя бы один раз в неделю. Активным пользователям можно удалять кэш и чаще.

При этом стоит указать, что временные файлы, которые копятся в "Вайбере" в результате использования приложения, не несут в себе никакой важной информации. В случае их удаления, медиа и личные чаты останутся в мессенджере без изменений.

Как очистить кэш в Viber

  • Открываем мессенджер Viber на телефоне;
  • Заходим в настройки
  • Нажимаем на пункт "Память";
  • Нажимаем на "Очистить кэш".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как просто и быстро очистить кэш в приложении Telegram. В случае активного использования этого мессенджера, всего за неделю он может копить в себе примерно 1 ГБ ненужных остаточных файлов. Избавиться от них можно всего в несколько кликов. Этот способ отлично поможет справиться с нехваткой памяти на устройстве.

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#Viber #Кэш #кэш-память