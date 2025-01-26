Цей додаток постійно "пожирає" пам’ять на телефоні: як вирішити проблему в кілька кліків

Бажано повторювати цю процедуру хоча б раз на тиждень

Viber може значно засмічувати пам’ять на телефоні. Тому користувачам цього месенджера рекомендується регулярно чистити кеш, щоб залишкові файли не займали зайве місце.

"Телеграф" розповідає, як зробити це швидко та просто. Така процедура триватиме лише кілька хвилин, але проводити її рекомендують хоча б один раз на тиждень. Активним користувачам можна видаляти кеш та частіше.

При цьому варто вказати, що тимчасові файли, які накопичуються у "Вайбері" в результаті використання програми, не несуть у собі жодної важливої інформації. У разі їх видалення медіа та особисті чати залишаться в месенджері без змін.

Як очистити кеш у Viber

Відкриваємо месенджер Viber на телефоні;

Заходимо в налаштування

Натискаємо на пункт "Пам’ять";

Натискаємо на "Очистити кеш".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як просто та швидко очистити кеш у додатку Telegram. У разі активного використання цього месенджера всього за тиждень він може накопичувати в собі приблизно 1 ГБ непотрібних залишкових файлів. Позбутися їх можна всього в кілька кліків. Цей метод відмінно допоможе впоратися з нестачею пам’яті на пристрої.