TikTok краде пам’ять на вашому телефоні. Як очистити кеш у додатку (інструкція)

На це піде лише кілька хвилин

TikTok — це одна з програм, яка займає багато пам’яті на телефоні. Особливо, якщо ви ним часто користуєтесь та записуєте різні відео із застосуванням масок та ефектів.

"Телеграф" розповідає, як легко та швидко звільнити на телефоні пару сотень мегабайт за допомогою цієї програми. Для цього потрібно лише кілька хвилин вашого часу.

Ця програма містить завантаження, де зберігається кеш. І якщо ви часто використовуєте фільтри та маски, то він буде накопичуватися. Тому бажано його регулярно чистити.

Як почистити кеш у TikTok

Відкриваємо програму TikTok на вашому смартфоні;

Заходимо в меню у верхньому правому кутку;

Вибираємо розділ "Параметри та конфіденційність";

Далі знаходимо "Звільнення місця";

Очищаємо кеш та завантаження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як просто і швидко можна видалити кеш у Telegram. Якщо у вас багато чатів і підписані на велику кількість каналів, за пару днів розмір залишкових файлів може доходити до 1 Гб. Для цього потрібно витратити лише кілька хвилин свого часу.