TikTok ворует память на вашем телефоне. Как очистить кэш в приложении (инструкция)

На это уйдет всего несколько минут

TikTok — это одно из приложений, которое занимает много памяти на телефоне. Особенно, если вы им часто пользуетесь и записываете различные видео с применением масок и эффектов.

"Телеграф" рассказывает, как легко и быстро освободить на телефоне пару сотен мегабайт с помощью этого приложения. Для этого потребуется всего лишь несколько минут вашего времени.

В этом приложении есть загрузки, где хранится кэш. И если вы часто используете фильтры и маски, то он будет копиться. Поэтому желательно его регулярно чистить.

Как почистить кэш в TikTok

Открываем приложение TikTok на вашем смартфоне;

Заходим в меню в верхнем правом углу;

Выбираем раздел "Параметры и конфиденциальность";

Далее находим "Освобождение места";

Очищаем кэш и загрузки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как просто и быстро можно удалить кэш в Telegram. Если у вас много чатов и вы подписаны на большое количество каналов, за пару дней размер остаточных файлов может доходить до 1 Гб.