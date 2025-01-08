TikTok ворует память на вашем телефоне. Как очистить кэш в приложении (инструкция)
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На это уйдет всего несколько минут
TikTok — это одно из приложений, которое занимает много памяти на телефоне. Особенно, если вы им часто пользуетесь и записываете различные видео с применением масок и эффектов.
"Телеграф" рассказывает, как легко и быстро освободить на телефоне пару сотен мегабайт с помощью этого приложения. Для этого потребуется всего лишь несколько минут вашего времени.
В этом приложении есть загрузки, где хранится кэш. И если вы часто используете фильтры и маски, то он будет копиться. Поэтому желательно его регулярно чистить.
Как почистить кэш в TikTok
- Открываем приложение TikTok на вашем смартфоне;
- Заходим в меню в верхнем правом углу;
- Выбираем раздел "Параметры и конфиденциальность";
- Далее находим "Освобождение места";
- Очищаем кэш и загрузки.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как просто и быстро можно удалить кэш в Telegram. Если у вас много чатов и вы подписаны на большое количество каналов, за пару дней размер остаточных файлов может доходить до 1 Гб.