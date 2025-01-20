На вашому телефоні завжди буде пам'ять, якщо ви зробите це

Кілька простих порад, які допоможуть

Вільне місце на смартфоні – це не просто зручність, а необхідна для стабільної роботи пристрою. Коли пам'ять майже заповнена, телефон можна почати глючити. Однак, якщо місце не вистачає, зовсім не обов’язково відразу видаляти фото, відео чи улюблені програми. Є кілька простих способів звільнити пам'ять, зберігши всі важливі дані.

"Телеграф" розповість, як видалити на телефоні кеш. А також, чому це важливо.

Кеш – це тимчасові файли, які додатки зберігають на вашому пристрої для швидшої роботи. З часом кеш може займати багато місця, уповільнюючи роботу телефону. Ось кілька простих способів очистити кеш.

Очищення кешу через налаштування

Для Android:

Відкрийте "Налаштування".

Перейдіть до розділу "Програми" або "Додатки".

Оберіть потрібний додаток.

Натисніть "Пам'ять" і виберіть "Очистити кеш".

Для iPhone:

На iOS кеш додатків зазвичай очищається через видалення і повторну інсталяцію додатка, оскільки системний доступ до кешу обмежений.

Чому це важливо

Очищення кешу допомагає звільнити місце на пристрої, підвищити швидкість роботи додатків, вирішити проблеми з зависанням або збоями.

Пам’ятайте, що очищення кешу видаляє тимчасові дані, але не впливає на ваші особисті файли чи налаштування.

Раніше "Телеграф" розповідав, як очистити кеш у додатку Тік Ток.