На вашому телефоні завжди буде пам'ять, якщо ви зробите це
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Кілька простих порад, які допоможуть
Вільне місце на смартфоні – це не просто зручність, а необхідна для стабільної роботи пристрою. Коли пам'ять майже заповнена, телефон можна почати глючити. Однак, якщо місце не вистачає, зовсім не обов’язково відразу видаляти фото, відео чи улюблені програми. Є кілька простих способів звільнити пам'ять, зберігши всі важливі дані.
"Телеграф" розповість, як видалити на телефоні кеш. А також, чому це важливо.
Кеш – це тимчасові файли, які додатки зберігають на вашому пристрої для швидшої роботи. З часом кеш може займати багато місця, уповільнюючи роботу телефону. Ось кілька простих способів очистити кеш.
Очищення кешу через налаштування
Для Android:
- Відкрийте "Налаштування".
- Перейдіть до розділу "Програми" або "Додатки".
- Оберіть потрібний додаток.
- Натисніть "Пам'ять" і виберіть "Очистити кеш".
Для iPhone:
На iOS кеш додатків зазвичай очищається через видалення і повторну інсталяцію додатка, оскільки системний доступ до кешу обмежений.
Чому це важливо
Очищення кешу допомагає звільнити місце на пристрої, підвищити швидкість роботи додатків, вирішити проблеми з зависанням або збоями.
Пам’ятайте, що очищення кешу видаляє тимчасові дані, але не впливає на ваші особисті файли чи налаштування.
Раніше "Телеграф" розповідав, як очистити кеш у додатку Тік Ток.