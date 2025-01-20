На вашем телефоне всегда будет память, если вы сделаете это

Несколько простых советов, которые помогут

Свободное место на смартфоне – это не просто удобство, а необходимое для стабильной работы устройства. Когда память почти заполнена, телефон можно начать глючить. Однако если места не хватает, вовсе не обязательно сразу удалять фото, видео или любимые программы. Есть несколько простых способов освободить память, сохранив все важные данные.

"Телеграф" расскажет, как удалить на телефоне кэш. А также почему это важно.

Кэш – это временные файлы, которые приложения хранятся на вашем устройстве для более быстрой работы. С течением времени кэш может занимать много места, замедляя работу телефона. Вот несколько простых способов очистить кэш.

Очистка кэша через настройки

Для Android:

Откройте "Настройки".

Выделите раздел "Программы" или "Приложения".

Выберите нужное приложение.

Нажмите кнопку "Память" и выберите пункт "Очистить кэш".

Для iPhone:

На iOS кэш приложений обычно очищается из-за удаления и повторной установки приложения, поскольку системный доступ к кэшу ограничен.

Почему это важно

Очистка кэша помогает освободить место на устройстве, повысить скорость работы приложений, устранить проблемы с зависанием или сбоями.

Очистка кэша удаляет временные данные, но не влияет на ваши личные файлы или настройки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как очистить кэш в приложении Тик Ток.