Попрощайтеся з мегабайтами в інтернеті: які програми споживають найбільше трафіку

Прослуховування музики також поглинає трафік

На сьогодні майже всі люди використовують певні месенджери для спілкування чи додатки для музики й відео, водночас споживаючи мобільний інтернет. Чи не задумувалися ви, скільки такі програми "пожирають" вашого трафіку та які є найбільш економними?

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав 5 додатків, які споживають найбільше трафіку.

Популярні месенджери

WhatsApp

За даними оператора TEZ telecom, відправка повідомлення довжиною 500 символів споживає в середньому 800 байт. Голосові дзвінки є більш затратними — 1 хвилина розмови витрачає від 700 Кб до 1 МБ. Найбільше трафіку використовують передані та отримані файли (зображення, музика, відео, голосові повідомлення), а їх споживання залежить від розміру конкретного файлу.

Telegram

Цей месенджер є одним із найбільш економних у споживанні мобільного трафіку. Його витрати можуть коливатися в межах від 0,42 МБ до 3,75 МБ за 1 годину використання, враховуючи голосові виклики та текстові повідомлення.

Facebook Messenger

Популярний додаток для спілкування від Facebook споживає від 2,05 МБ до 13,94 МБ за годину активного використання, зокрема текстові повідомлення та голосовий зв’язок.

Skype

Голосовий зв’язок між користувачами платформи потребує 3 МБ на хвилину, а дзвінки на мобільні або стаціонарні телефони — 1 МБ за хвилину. Використання відеозв’язку вимагає швидкості близько 500 Кбіт/с, що може суттєво впливати на витрати інтернету.

Viber

Цей додаток використовує приблизно 240 Кб на 1 хвилину розмови, що дорівнює близько 14 МБ за годину. Текстові повідомлення є менш витратними: кожне місткістю до 500 символів потребує лише 1 Кб. Відтак, 5 таких повідомлень витрачають всього 1 Кб мобільного трафіку. Фонове відкриття програми майже не впливає на загальні витрати інтернету.

Витрати трафіку на музику та відео

Прослуховування музики онлайн:

аудіо низької якості (96 kbps) — близько 0,72 МБ за хвилину або 43,2 МБ за годину;

середня якість (160 kbps) — 1,2 МБ за хвилину або 72 МБ за годину;

висока якість (320 kbps) – 2,4 МБ за хвилину або 115,2 МБ за годину.

Онлайн-відео

низька якість (320p) — близько 300 МБ на годину;

стандартна якість (480p, SD) — близько 700 МБ на годину;

висока роздільна здатність (720p, HD) — приблизно 900 МБ на годину;

Full HD (1080p) — близько 1,5 ГБ на годину;

2K-відео — близько 3 ГБ на годину;

4K-відео — приблизно 7,2 ГБ на годину.

Відтепер, коли ви ознайомилися з цими даними, можете краще оцінити свої витрати на мобільний інтернет. Це допоможе вибрати власний оптимальний тариф для комфортного користування.

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