Ви про це ніколи не задумувалися. Які секретні функції має Telegram

Секретні функції Телеграм — покрокова інструкція та детальне пояснення хаків

У сучасному світі важко уявити людину, яка б не мала месенджера для спілкування. Одним із таких є Telegram — він дає змогу швидко та зручно листуватися в режимі онлайн та водночас постійно оновлюється.

У цьому матеріалі "Телеграф" розгляне основні секретні функції додатку, які має знати кожен.

Секретні чати з автоматичним видаленням повідомлень

Якщо вам потрібно обговорити з іншим користувачем щось конфіденційне, тоді ця функція обов’язково стане в нагоді! Це особливий тип чату, який має підвищений рівень безпеки та декілька важливих функцій: повна конфіденційність, функція самознищення, обмеження на пересилання та знімки екрану, перевірка безпеки чату для гарантій конфіденційності.

Створення секретного чату в Telegram

Як створити секретний чат:

Перейдіть до списку контактів у Telegram і виберіть користувача, з яким хочете розпочати приватне спілкування. Натисніть на його ім’я, щоб відкрити інформацію про контакт. Прокрутіть сторінку вниз і виберіть опцію "Почати секретний чат". Після цього буде створено захищений чат, у якому можна безпечно обмінюватися повідомленнями.

Перевірка орфографії

Одна з корисних можливостей Telegram — це перевірка орфографії, яка дозволяє знаходити та виправляти помилки під час написання повідомлень.

Щоб увімкнути дану функцію в Telegram, виконайте наступні кроки:

Крок 1: Відкриття налаштувань

У верхньому лівому куті екрана в Telegram натисніть на іконку три крапки. У випадаючому меню виберіть пункт "Налаштування".

Крок 2: Увімкнення перевірки орфографії

Прокрутіть меню налаштувань донизу.

Знайдіть опцію "Перевірка орфографії".

Перемістіть перемикач поруч із цією опцією в положення "Увімкнено".

Крок 3: Збереження змін

Для підтвердження змін натисніть "Підтвердити" або "Готово" в правому верхньому куті екрана.

Після цього перевірка орфографії буде активована, і ви зможете отримувати підказки для виправлення помилок під час написання повідомлень.

Створення власних стікерів

Багато користувачів Telegram хочуть створити власні стікери, щоб зробити розмови унікальними.

Створення наліпок у Telegram

Створіть або виберіть зображення для стікерів. Використовуйте формат PNG або WEBP, розмір 512×512 пікселів, з прозорим фоном. Відкрийте додаток Telegram, зайдіть у "Налаштування" та виберіть "Стікери та маски". Натисніть "Створити новий набір стікерів", введіть назву набору та ім’я автора. Додайте свої зображення до набору, вибираючи кожне фото, додаючи теги та опис.

Далі в чаті виберіть свій набір стікерів і відправте їх. Готово!

Спойлер для медіафайлів

Можна приховати не тільки текст, а й фото чи відео. Якщо ви хочете не розкривати відразу зміст медіафайлу, використайте функцію "Приховати під спойлер".

Коли ця опція увімкнена, контент буде виглядати заблюреним, і щоб побачити вміст, потрібно натиснути на повідомлення.

Спойлер для медіафайлів у Telegram

Як увімкнути?

Натисніть на значок скріпки, виберіть файл, потім торкніться трьох точок і активуйте "Приховати під спойлер". Готово!

Невидимий режим

Telegram має функцію, яка дозволяє приховати ваш онлайн-статус і час останньої активності. Ви можете вибрати конкретних людей, які будуть бачити статус, або повністю обмежити доступ до цієї інформації для всіх або лише для контактів.

Невидимий режим у Telegram

Щоб увімкнути "невидимий режим", виконайте такі кроки:

1. Перейдіть у "Налаштування".

2. Виберіть розділ "Приватність і безпека".

3. Знайдіть підрозділ "Остання активність".

4. Виберіть потрібний варіант для налаштування видимості вашого онлайн-статусу.

Отже, месенджер Telegram має ряд корисних функцій, які допомагають підвищити конфіденційність, зручність та індивідуалізацію спілкування.

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