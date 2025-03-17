Ви про це ніколи не задумувалися. Які секретні функції має Telegram
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Секретні функції Телеграм — покрокова інструкція та детальне пояснення хаків
У сучасному світі важко уявити людину, яка б не мала месенджера для спілкування. Одним із таких є Telegram — він дає змогу швидко та зручно листуватися в режимі онлайн та водночас постійно оновлюється.
У цьому матеріалі "Телеграф" розгляне основні секретні функції додатку, які має знати кожен.
Секретні чати з автоматичним видаленням повідомлень
Якщо вам потрібно обговорити з іншим користувачем щось конфіденційне, тоді ця функція обов’язково стане в нагоді! Це особливий тип чату, який має підвищений рівень безпеки та декілька важливих функцій: повна конфіденційність, функція самознищення, обмеження на пересилання та знімки екрану, перевірка безпеки чату для гарантій конфіденційності.
Як створити секретний чат:
- Перейдіть до списку контактів у Telegram і виберіть користувача, з яким хочете розпочати приватне спілкування.
- Натисніть на його ім’я, щоб відкрити інформацію про контакт.
- Прокрутіть сторінку вниз і виберіть опцію "Почати секретний чат".
- Після цього буде створено захищений чат, у якому можна безпечно обмінюватися повідомленнями.
Перевірка орфографії
Одна з корисних можливостей Telegram — це перевірка орфографії, яка дозволяє знаходити та виправляти помилки під час написання повідомлень.
Щоб увімкнути дану функцію в Telegram, виконайте наступні кроки:
Крок 1: Відкриття налаштувань
- У верхньому лівому куті екрана в Telegram натисніть на іконку три крапки.
- У випадаючому меню виберіть пункт "Налаштування".
Крок 2: Увімкнення перевірки орфографії
- Прокрутіть меню налаштувань донизу.
- Знайдіть опцію "Перевірка орфографії".
- Перемістіть перемикач поруч із цією опцією в положення "Увімкнено".
Крок 3: Збереження змін
- Для підтвердження змін натисніть "Підтвердити" або "Готово" в правому верхньому куті екрана.
Після цього перевірка орфографії буде активована, і ви зможете отримувати підказки для виправлення помилок під час написання повідомлень.
Створення власних стікерів
Багато користувачів Telegram хочуть створити власні стікери, щоб зробити розмови унікальними.
- Створіть або виберіть зображення для стікерів. Використовуйте формат PNG або WEBP, розмір 512×512 пікселів, з прозорим фоном.
- Відкрийте додаток Telegram, зайдіть у "Налаштування" та виберіть "Стікери та маски".
- Натисніть "Створити новий набір стікерів", введіть назву набору та ім’я автора.
- Додайте свої зображення до набору, вибираючи кожне фото, додаючи теги та опис.
Далі в чаті виберіть свій набір стікерів і відправте їх. Готово!
Спойлер для медіафайлів
Можна приховати не тільки текст, а й фото чи відео. Якщо ви хочете не розкривати відразу зміст медіафайлу, використайте функцію "Приховати під спойлер".
Коли ця опція увімкнена, контент буде виглядати заблюреним, і щоб побачити вміст, потрібно натиснути на повідомлення.
Як увімкнути?
Натисніть на значок скріпки, виберіть файл, потім торкніться трьох точок і активуйте "Приховати під спойлер". Готово!
Невидимий режим
Telegram має функцію, яка дозволяє приховати ваш онлайн-статус і час останньої активності. Ви можете вибрати конкретних людей, які будуть бачити статус, або повністю обмежити доступ до цієї інформації для всіх або лише для контактів.
Щоб увімкнути "невидимий режим", виконайте такі кроки:
1. Перейдіть у "Налаштування".
2. Виберіть розділ "Приватність і безпека".
3. Знайдіть підрозділ "Остання активність".
4. Виберіть потрібний варіант для налаштування видимості вашого онлайн-статусу.
Отже, месенджер Telegram має ряд корисних функцій, які допомагають підвищити конфіденційність, зручність та індивідуалізацію спілкування.
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