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Цей додаток на телефоні постійно "пожирає" пам’ять: що з цим робити

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
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Названо програму, яка краде пам’ять на телефоні Новина оновлена 16 березня 2025, 08:20
Названо програму, яка краде пам’ять на телефоні. Фото Pixabay

Таку процедуру краще повторювати регулярно

Є безліч програм, які день за днем крадуть пам’ять на телефоні. Одним з таких можна назвати TikTok, оскільки в ньому збирається непотрібний кеш, який тільки і місце.

Позбутися такої проблеми можна швидко і просто, очистивши кеш. "Телеграф" розповідає, як це зробити.

Програма може займати навіть кілька сотень мегабайт. Важливо вказати, що якщо ви ним часто користуєтесь та записуєте різні відео із застосуванням масок та ефектів, аж буде більше.

Варто врахувати, що після чищення кешу та завантажень ваші чернетки з відео не будуть видалені. Водночас ефекти, що були завантажені раніше, можуть піти. Тому краще заздалегідь додати їх до обраного, щоб не втратити.

Як почистити кеш у TikTok

  • Відкриваємо програму TikTok на вашому смартфоні;
  • Заходимо в меню у верхньому правому кутку;
  • Вибираємо розділ "Параметри та конфіденційність";
  • Далі знаходимо "Звільнення місця";
  • Очищаємо кеш та завантаження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як звільнити пам’ять на телефоні за допомогою чищення кешу в Telegram.

Теги:
#Телефон #Пам'ять телефону #ТікТок #Лайфхаки