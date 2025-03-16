Цей додаток на телефоні постійно "пожирає" пам’ять: що з цим робити

Таку процедуру краще повторювати регулярно

Є безліч програм, які день за днем крадуть пам’ять на телефоні. Одним з таких можна назвати TikTok, оскільки в ньому збирається непотрібний кеш, який тільки і місце.

Позбутися такої проблеми можна швидко і просто, очистивши кеш. "Телеграф" розповідає, як це зробити.

Програма може займати навіть кілька сотень мегабайт. Важливо вказати, що якщо ви ним часто користуєтесь та записуєте різні відео із застосуванням масок та ефектів, аж буде більше.

Варто врахувати, що після чищення кешу та завантажень ваші чернетки з відео не будуть видалені. Водночас ефекти, що були завантажені раніше, можуть піти. Тому краще заздалегідь додати їх до обраного, щоб не втратити.

Як почистити кеш у TikTok

Відкриваємо програму TikTok на вашому смартфоні;

Заходимо в меню у верхньому правому кутку;

Вибираємо розділ "Параметри та конфіденційність";

Далі знаходимо "Звільнення місця";

Очищаємо кеш та завантаження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як звільнити пам’ять на телефоні за допомогою чищення кешу в Telegram.