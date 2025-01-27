Обійдетеся без айфону: топ-3 телефони з хорошою камерою до 4000 гривень

"Телеграф" показав бюджетні смартфони

Для українців смартфон став не лише особливим для зв’язку, а й інструментом отримання оперативної інформації про повітряні тривоги, новини та спілкування з близькими. Особливої ​​уваги набула і камера телефона, проте для більшості людей відіграє роль і ціна такого пристрою.

"Телеграф" зібрав інформацію про бюджетні смартфони з якісними камерами. А також розповів, яка в них ємність акумулятора.

Sony Xperia X F5121 — 3662 гривень

Sony Xperia X F5121 пропонує потужну фронтальну камеру на 13 Мп, що дозволяє робити якісні селфі з хорошою деталізацією та чіткістю. Основна камера на 23 МП забезпечує високу якість фотографій навіть при поганому освітленні.

Проте ємність акумулятора 2620 мАг є досить невеликою для сучасних стандартів — це може вимагати частішої підзарядки пристрою. Вартість моделі — 3662 грн.

Motorola Moto E14 — 3299 гривень

Motorola Moto E14 оснащений основною камерою на 13 Мп і фронтальною на 5 Мп. Хоч і професійні фото на цьому смартфоні робляться складно, але при правильних налаштуваннях можна отримати якісні знімки для використання. Важливою перевагою є потужний акумулятор на 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки, що забезпечує тривалу автономну роботу. Вартість цього бюджетного смартфона — 3 299 грн.

Samsung Galaxy A30s — 3 499 гривень

Samsung Galaxy A30s виділяється серед конкурентів потужною системною камерою: фронтальна на 16 МП дозволяє робити деталізовані селфі, а основна потрійна камера (25 МП + 5 МП + 8 МП) забезпечує різноманітні можливості для фотозйомки. Смартфон також оснащений містким акумулятором на 5000 мАг. При ціні 3499 грн це одна з найбільш збалансованих пропозицій у бюджетному сегменті.

Раніше "Телеграф" розповідав про бюджетні смартфони з хорошим акумулятором та скільки вони коштують.