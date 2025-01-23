Як знайти смартфон, якщо він вимкнений? Чотири перевірені способи

Загубили вимкнений телефон? Є рішення

Загублений та вимкнений телефон можна знайти навіть без наявності сім-карти. Для цього існують спеціальні сервіси від виробників операційних систем та унікальний код IMEI.

Власники Android, iPhone та Windows Phone мають різні способи відстеження свого пристрою. "Телеграф" з'ясував, як знайти вимкнений телефон та що варто налаштувати заздалегідь.

Пошук за IMEI

Унікальний код IMEI із 15 цифр допоможе знайти телефон навіть без сім-карти. Він вказаний на коробці телефону та під батареєю. Перевірити IMEI можна через комбінацію *#6#. Проте самостійний пошук неможливий — потрібно звернутися до поліції для запиту даних у провайдера.

Сервіси для різних операційних систем

Google Find My Device допоможе власникам Android-пристроїв. Для роботи сервісу потрібна попередня авторизація в обліковому записі Google. Сервіс показує останню локацію телефона перед вимкненням. Додатково можна перевірити місцезнаходження через Google-карти в розділі "Хронологія", якщо активована функція геолокації.

Для iPhone доступна функція "Знайти iPhone" через iCloud.com на пристроях з iOS 7 та новіших версій. Після активації сервіс визначає розташування в реальному часі. У разі втрати можна активувати "Режим пропажі", який спрацює після увімкнення пристрою.

Windows Phone використовує Find my phone через сайт login.live.com. Для роботи сервісу потрібно активувати опції прискорення з'єднання та фіксації місцезнаходження в налаштуваннях телефону. Система покаже приблизне розташування пристрою на карті.

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