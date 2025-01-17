Як зарядити один смартфон від іншого? Два способи, про які ви не знали

Такі методи варто застосовувати виключно в екстрених випадках

У світі сучасних технологій навіть звичайний смартфон може стати рятівним джерелом енергії для іншого гаджета. Користувачі звикли заряджати свої пристрої від розетки, павербанка чи ноутбука, проте існують ще два цікаві способи.

Технології OTG та бездротової зарядки дозволяють використовувати один смартфон як зарядний пристрій для іншого. "Телеграф" з'ясував, як правильно це робити та які особливості мають такі методи заряджання.

Як працює OTG-зарядка

Для заряджання смартфона від смартфона потрібно мати спеціальний OTG-кабель та два пристрої з підтримкою цієї технології. Перевірити наявність OTG-функції можна через додаток USB OTG Checker. Підключення відбувається через порт USB-C або Micro-USB: один кінець кабелю під'єднується до пристрою-донора, інший – до телефону, який потребує заряджання.

Бездротовий метод

Сучасні смартфони підтримують також бездротове передавання енергії. Для цього на телефоні-донорі потрібно активувати режим реверсивної зарядки.

У різних виробників ця функція має різні назви: "Бездротова зарядка інших пристроїв" (Samsung) або "Зворотна бездротова зарядка" (Huawei). Заряджання починається автоматично після розміщення одного пристрою на задній панелі іншого.

Обмеження технології

Швидкість заряджання через OTG або бездротовим способом залишається низькою. Телефон-донор витрачає 15-20% заряду, тоді як інший пристрій отримує лише 5-10% енергії. Тому такі методи варто застосовувати виключно в екстрених випадках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як зарядити смартфон без світла. Є п’ять перевірених методів.