Как зарядить один смартфон от другого? Два способа, о которых вы не знали

Такие методы следует применять исключительно в экстренных случаях

В мире современных технологий даже обычный смартфон может стать спасительным источником энергии для другого гаджета. Пользователи привыкли заряжать свои устройства от розетки, повербанков или ноутбука, однако существуют еще два интересных способа.

Технологии OTG и беспроводной зарядки позволяют использовать один смартфон в качестве зарядного устройства для другого. "Телеграф" выяснил, как правильно это делать и какие особенности имеют такие методы зарядки.

Как работает OTG-зарядка

Для зарядки смартфона от смартфона требуется специальный OTG-кабель и два устройства с поддержкой этой технологии. Проверить наличие функции OTG можно через приложение USB OTG Checker. Подключение происходит через порт USB-C или Micro-USB: один конец кабеля подключается к устройству-донору, другой – к телефону, требующему зарядки.

Беспроводной метод

Современные смартфоны поддерживают также беспроводную передачу энергии. Для этого на телефоне-доноре необходимо активировать режим реверсивной зарядки.

У разных производителей эта функция имеет различные названия: "Беспроводная зарядка других устройств" (Samsung) или "Обратная беспроводная зарядка" (Huawei). Процесс начинается автоматически после размещения одного устройства на задней панели другого.

Ограничение технологии

Скорость зарядки через OTG или беспроводным способом остается низкой. Телефон-донор тратит 15-20% заряда, в то время как другое устройство получает только 5-10% энергии. Поэтому такие методы следует применять исключительно в экстренных случаях.

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