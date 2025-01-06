Радионяня, видеорегистратор и не только. Топ способов, как полезно использовать старый смартфон

Есть несколько идей, как использовать старый гаджет с пользой

Многие украинцы после покупки нового телефона не знают, что делать со старым устройством. Выбрасывать рабочий смартфон – не самое лучшее решение, особенно когда его можно превратить в полезный гаджет.

Издание Рhone-expert рассказывает, как использовать старый смартфон с пользой в доме и не только.

Самый простой способ использования старого телефона – сделать из него отдельный музыкальный проигрыватель. Загрузите любимые песни и подкасты на устройство, и оно будет работать автономно без подключения к интернету. Это позволит сохранить заряд основного телефона и иметь доступ к музыке в любом месте.

Автомобилистам старый смартфон пригодится как видеорегистратор. Достаточно установить специальное приложение, закрепить устройство на лобовом стекле – можно фиксировать все поездки. Большинство программ автоматически удаляют старые записи, освобождая место для новых.

Навигация – еще одна полезная функция старого телефона. Загрузите карты для офлайн-использования, и устройство превратится в полноценный GPS-навигатор без необходимости покупать отдельный прибор.

Для удаленной работы и онлайн обучения старый смартфон может служить вебкамерой. Подключите его к компьютеру через USB и установите соответствующее программное обеспечение. Качество изображения часто превосходит бюджетные вебкамеры.

Система домашнего видеонаблюдения – еще один вариант применения. Установите приложение для передачи видео, подключите телефон к сети питания и направьте камеру на зону наблюдения. Вы можете дистанционно проверять, что происходит дома через основной смартфон.

Следует также держать старый телефон как резервное устройство. Зарядите его, выключите и храните в надежном месте. При потере или поломке основного смартфона запасной гаджет обеспечит доступ к важным контактам и связи.

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