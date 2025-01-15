Как зарядить смартфон без света: пять проверенных методов

Легкие способы зарядки без возможности подключения к электросети

Современные смартфоны нуждаются в ежедневной подзарядке из-за активного использования социальных сетей, мессенджеров и мобильных приложений. Большинство пользователей заряжают свои устройства дважды в день. В случаях, когда зарядное устройство отсутствует или нет света, существует несколько проверенных методов получения дополнительного заряда батареи.

Первый способ – обратиться в салон мобильной связи. Работники салонов обычно имеют универсальные зарядные устройства и радостно помогают клиентам. Также в общественных местах, например, в коворкинг-центрах или кафе/ресторанах часто можно зарядить свой гаджет.

Второй, самый надежный способ – использование внешних аккумуляторов (повербанков). Современные повербанки емкостью 10000 mAh обеспечивают два-три полных цикла зарядки смартфона. Дополнительным преимуществом является наличие моделей со встроенными солнечными панелями.

Также можно зарядить смартфон с помощью автомобиля, точнее его аккумулятора.

Кроме того, некоторые модели телефонов имеют возможность зарядки от другого смартфона. Для этого понадобится кабель OTG. Если у вас есть ноутбук, можно воспользоваться USB-портом и зарядить свой гаджет.

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