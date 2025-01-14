Простые способы защитить мобильный телефон от мошенников — как оставаться в безопасности

Смартфон наполнен частными данными – от фото до данных о здоровье

В современном мире в телефоне хранится множество информации — данные банка, информация о медицинском состоянии и т.д. Потерять эту информацию можно из-за смены смартфона или из-за действий мошенников.

"Телеграф" собрал пять популярных советов, как обезопасить свой смартфон от мошеннических действий, а себя от лишних нервов. Лучший способ – комбинировать их.

Используйте надежную защиту экрана блокировки

Всегда, оставляя телефон без присмотра, необходимо блокировать экран. Отпечаток пальца, пароль и распознавание по лицу считаются наиболее эффективными, в то время как графический ключ – самым слабым из вариантов.

Заблокируйте свои программы

Настроив блокировку экрана, вы можете сделать еще один шаг и добавить дополнительный уровень безопасности, используя двухфакторную аутентификацию. Онлайн-банкинг, учетные записи электронной почты, мессенджеры или соцсети должны иметь второй уровень безопасности.

Остерегайтесь спама и фишинговых писем

Фишинговые электронные письма и сообщения в мессенджерах типа "проголосуйте за племянницу" пытаются заставить вас перейти по ссылке. Существует высокая вероятность того, что эта ссылка переведет вас на поддельный сайт, где он запишет ваши данные и использует их для доступа к вашим онлайн-аккаунтам или получит таким образом доступ к аккаунту напрямую.

Регулярно обновляйте программное обеспечение телефона

Многие из этих обновлений и исправлений ошибок содержат усовершенствование безопасности вашего устройства, помогая вам защитить от утечки данных, вторжений и уменьшить вашу уязвимость к хакерам.

Не храните личную информацию на телефоне

Возьмите за привычку удалять со своего телефона конфиденциальную информацию, в частности:

Заметки с личной информацией

Частные документы

Конфиденциальные электронные письма от аккаунтов, связанных с финансами, работодателями и здоровьем.

Скриншоты логинов, паролей или личной информации

Фотографии личных документов (например, фотографии вашего паспорта или проездных документов)

Фотографии с геотегами.

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