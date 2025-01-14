Простые способы защитить мобильный телефон от мошенников — как оставаться в безопасности
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Смартфон наполнен частными данными – от фото до данных о здоровье
В современном мире в телефоне хранится множество информации — данные банка, информация о медицинском состоянии и т.д. Потерять эту информацию можно из-за смены смартфона или из-за действий мошенников.
"Телеграф" собрал пять популярных советов, как обезопасить свой смартфон от мошеннических действий, а себя от лишних нервов. Лучший способ – комбинировать их.
Используйте надежную защиту экрана блокировки
Всегда, оставляя телефон без присмотра, необходимо блокировать экран. Отпечаток пальца, пароль и распознавание по лицу считаются наиболее эффективными, в то время как графический ключ – самым слабым из вариантов.
Заблокируйте свои программы
Настроив блокировку экрана, вы можете сделать еще один шаг и добавить дополнительный уровень безопасности, используя двухфакторную аутентификацию. Онлайн-банкинг, учетные записи электронной почты, мессенджеры или соцсети должны иметь второй уровень безопасности.
Остерегайтесь спама и фишинговых писем
Фишинговые электронные письма и сообщения в мессенджерах типа "проголосуйте за племянницу" пытаются заставить вас перейти по ссылке. Существует высокая вероятность того, что эта ссылка переведет вас на поддельный сайт, где он запишет ваши данные и использует их для доступа к вашим онлайн-аккаунтам или получит таким образом доступ к аккаунту напрямую.
Регулярно обновляйте программное обеспечение телефона
Многие из этих обновлений и исправлений ошибок содержат усовершенствование безопасности вашего устройства, помогая вам защитить от утечки данных, вторжений и уменьшить вашу уязвимость к хакерам.
Не храните личную информацию на телефоне
Возьмите за привычку удалять со своего телефона конфиденциальную информацию, в частности:
- Заметки с личной информацией
- Частные документы
- Конфиденциальные электронные письма от аккаунтов, связанных с финансами, работодателями и здоровьем.
- Скриншоты логинов, паролей или личной информации
- Фотографии личных документов (например, фотографии вашего паспорта или проездных документов)
- Фотографии с геотегами.
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