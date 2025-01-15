Як зарядити смартфон без світла: п’ять перевірених методів
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Легкі способи зарядки без можливості під'єднання до електромережі
Сучасні смартфони потребують щоденної підзарядки через активне використання соціальних мереж, месенджерів та мобільних додатків. Більшість користувачів заряджають свої пристрої двічі на день. У випадках, коли зарядний пристрій відсутній або немає світла, існує кілька перевірених методів отримати додатковий заряд батареї.
Перший спосіб – звернутися до салону мобільного зв'язку. Працівники салонів зазвичай мають універсальні зарядні пристрої та радо допомагають клієнтам. Також у громадських місцях, наприклад, у коворкінг-центрах чи кафе/ресторанах також часто можна зарядити свій гаджет.
Другий, найнадійніший спосіб – використання зовнішніх акумуляторів (powerbank). Сучасні повербанки ємністю 10000 mAh забезпечують два-три повних цикли зарядки смартфона. Додатковою перевагою є наявність моделей із вбудованими сонячними панелями.
Також можна зарядити смартфон за допомогою автомобіля, точніше від його акумулятора. Придбайте відповідний кабель, щоб заряджати смартфон в машині.
Крім того, у деяких моделях телефонів є можливість зарядки від іншого смартфона. Для цього знадобиться OTG-кабель. Якщо у вас є ноутбук, можна скористатись USB-портом і також зарядити свій гаджет.
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