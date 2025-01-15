Як зарядити смартфон без світла: п’ять перевірених методів

Легкі способи зарядки без можливості під'єднання до електромережі

Сучасні смартфони потребують щоденної підзарядки через активне використання соціальних мереж, месенджерів та мобільних додатків. Більшість користувачів заряджають свої пристрої двічі на день. У випадках, коли зарядний пристрій відсутній або немає світла, існує кілька перевірених методів отримати додатковий заряд батареї.

Перший спосіб – звернутися до салону мобільного зв'язку. Працівники салонів зазвичай мають універсальні зарядні пристрої та радо допомагають клієнтам. Також у громадських місцях, наприклад, у коворкінг-центрах чи кафе/ресторанах також часто можна зарядити свій гаджет.

Другий, найнадійніший спосіб – використання зовнішніх акумуляторів (powerbank). Сучасні повербанки ємністю 10000 mAh забезпечують два-три повних цикли зарядки смартфона. Додатковою перевагою є наявність моделей із вбудованими сонячними панелями.

Також можна зарядити смартфон за допомогою автомобіля, точніше від його акумулятора. Придбайте відповідний кабель, щоб заряджати смартфон в машині.

Крім того, у деяких моделях телефонів є можливість зарядки від іншого смартфона. Для цього знадобиться OTG-кабель. Якщо у вас є ноутбук, можна скористатись USB-портом і також зарядити свій гаджет.

Також "Телеграф" раніше писав про те, як захистити мобільний телефон від шахраїв. У ньому є багато приватних даних, які нікому не треба знати.