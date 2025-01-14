Прості способи захистити мобільний телефон від шахраїв — як залишатися в безпеці

Смартфон наповнений приватними даними — від фото до даних про здоров'я

В сучасному світі в телефон зберігається безліч інформації — дані банку, інформація про медичний стан тощо. Втратити цю інформацію можна через зміну смартфона або ж через дії шахраїв.

"Телеграф" зібрав п’ять популярних порад, як убезпечити свій смартфон від шахрайських дій, а себе від зайвих нервів. Найкращий спосіб — комбінувати їх.

Використовуйте надійний захист екрана блокування

Завжди, залишаючи телефон без нагляду, потрібно блокувати екран. Відбиток пальця, пароль та розпізнавання за обличчям вважаються найбільш ефективними, тоді як графічний ключ — найслабшим з варіантів.

Заблокуйте свої програми

Налаштувавши блокування екрана, ви можете зробити ще один крок далі та додати додатковий рівень безпеки, використавши двофакторну аутентифікацію. Онлайн-банкінг, облікові записи електронної пошти, месенджери чи соцмережі, мають мати другий рівень безпеки.

Остерігайтеся спаму та фішингових листів

Фішингові електронні листи та повідомлення в месенджерах на кшталт "проголосуйте за племінницю" намагаються змусити вас перейти за посиланням. Існує висока ймовірність того, що це посилання переведе вас на підроблений сайт, де він запише ваші дані та використає їх для доступу до ваших онлайн-акаунтів або ж отримає таким чином доступ до акаунту напряму.

Регулярно оновлюйте програмне забезпечення телефону

Багато з цих оновлень і виправлень помилок містять удосконалення безпеки вашого пристрою, допомагаючи вам захистити від витоку даних, вторгнень і зменшити вашу вразливість до хакерів.

Не зберігайте особисту інформацію на телефоні

Візьміть за звичку видаляти зі свого телефону конфіденційну інформацію, зокрема:

Нотатки з особистою інформацією

Приватні документи

Конфіденційні електронні листи від облікових записів, пов’язаних із фінансами, роботодавцями та здоров’ям.

Скріншоти логінів, паролів або особистої інформації

Фотографії особистих документів (наприклад, фотографії вашого паспорта або проїзних документів)

Фотографії з геотегами.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна використати старий смартфон. Не кваптесь його віддавати, можливо вам треба радіоняня.