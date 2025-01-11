Не втрачайте важливої інформації — перенесіть дані на новий телефон після заміни старого

Деякі способи дозволяють перенести дані й на інші гаджети

Іноді, з віком, телефон починає гальмувати та працювати некоректно. Якщо ви не намагаєтесь прискорити роботу смартфона, а вирішили його замінити, важливо не втратити дані.

"Телеграф" розповідає, як передати дані між старим та новим смартфоном з ОС Android. Передача даних з одного телефону на інший може здійснюватися різними методами, залежно від типу залучених пристроїв й бажання власника.

Використання облікового запису Google

Якщо обидва пристрої пов’язані з одним обліковим записом Google, ви можете легко синхронізувати дані. Для цього в пристроях потрібно зайти в "Налаштування" > "Облікові записи" > Google та ввімкнути синхронізацію даних для контактів, календаря тощо. Важливо це зробити спочатку на старому телефоні, а потім на новому.

Передача через Bluetooth та NFC

Якщо потрібно передати текстові документи або інші невеликі файли, можна увімкнути Bluetooth на обох телефонах, об’єднати їх у пару та виберіть файли, які потрібно передати. З NFC аналогічно, однак телефони мають бути майже впритул.

Кабель USB

Підключіть обидва телефони до комп’ютера або безпосередньо один до одного за допомогою сумісного кабелю USB. Передача файлів здійснюється за допомогою програмного забезпечення для керування файлами.

Хмарні служби зберігання

Хмарні служби, такі як Google Drive або Dropbox дозволяють вивантажити фото, музику та інші великі файли в хмарне сховище. Потім ви зможете мати до них доступ з будь-якого пристрою. Їх можна завантажити звідти у новий смартфон.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо телефон завис або не хоче перезавантажуватися та вимикатися звичним способом. Є кілька шляхів подолання проблеми, але якщо вона повторюється може виникнути потреба звернутися до сервісу.