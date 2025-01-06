Радіоняня, відеореєстратор і не тільки. Топ способів, як корисно використати старий смартфон

Є кілька ідей, як використати старий гаджет із користю

Багато українців після купівлі нового телефону не знають, що робити зі старим пристроєм. Викидати робочий смартфон – не найкраще рішення, особливо коли його можна перетворити на корисний гаджет.

Видання Рhone-expert розповідає, як використати старий смартфон з користю в домі і не тільки.

Найпростіший спосіб використання старого телефону – зробити з нього окремий музичний плеєр. Завантажте улюблені пісні та подкасти на пристрій, і він працюватиме автономно без підключення до інтернету. Це дозволить зберегти заряд основного телефону та мати доступ до музики будь-де.

Автомобілістам старий смартфон стане у пригоді як відеореєстратор. Достатньо встановити спеціальний додаток, закріпити пристрій на лобовому склі – і можна фіксувати всі поїздки. Більшість програм автоматично видаляють старі записи, звільняючи місце для нових.

Навігація – ще одна корисна функція старого телефону. Завантажте карти для офлайн-використання, і пристрій перетвориться на повноцінний GPS-навігатор без необхідності купувати окремий прилад.

Для віддаленої роботи та онлайн-навчання старий смартфон може служити вебкамерою. Підключіть його до комп'ютера через USB та встановіть відповідне програмне забезпечення. Якість зображення часто перевершує бюджетні вебкамери.

Система домашнього відеоспостереження – ще один варіант застосування. Встановіть додаток для трансляції відео, підключіть телефон до мережі живлення та спрямуйте камеру на зону спостереження. Ви зможете дистанційно перевіряти, що відбувається вдома через основний смартфон.

Варто також тримати старий телефон як резервний пристрій. Зарядіть його, вимкніть та зберігайте у надійному місці. У разі втрати чи поломки основного смартфона запасний гаджет забезпечить доступ до важливих контактів та зв'язку.

Такж раніше "Телеграф" розповідав, як очистити кеш в Telegram у пару кліків. Так можна легко звільнити пам’ять на телефоні.