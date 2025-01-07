"Річки" на вікнах: що поставити на підвіконня, щоб урятуватися від конденсату

Наповніть банку одним дешевим засобом

Конденсат на вікнах часто викликає неприємні наслідки — він сприяє утворенню шкідливої плісняви в оселі. Уникнути цієї проблеми можна, використовуючи осушувач повітря або його простий та недорогий саморобний аналог.

Осушувач повітря можна виготовити своїми руками. Якщо у вашому домі висока вологість, а вентиляція працює недостатньо ефективно, варто використовувати додаткові пристосування. Вони допоможуть ефективно запобігти утворенню конденсату та появі плісняви.

Як позбутися конденсату на вікнах взимку

Заповніть звичайну банку силікагелем і закрийте кришкою з отворами. Для цього можна проколоти кришку за допомогою викрутки. Після цього поставте банку біля вікна.

Достатньо міняти силікагель кожні два тижні – так можна досягти кращих результатів. В якості альтернативи можна використовувати деревне вугілля, яке також ефективно поглинає вологу з повітря.

Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Конденсат на вікнах може утворюватися протягом усієї зими через перепади температур. Для розв'язання цієї проблеми можна використовувати також регулярне провітрювання, що запобігає утворенню цвілі.