"Річки" на вікнах: що поставити на підвіконня, щоб урятуватися від конденсату
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Наповніть банку одним дешевим засобом
Конденсат на вікнах часто викликає неприємні наслідки — він сприяє утворенню шкідливої плісняви в оселі. Уникнути цієї проблеми можна, використовуючи осушувач повітря або його простий та недорогий саморобний аналог.
Осушувач повітря можна виготовити своїми руками. Якщо у вашому домі висока вологість, а вентиляція працює недостатньо ефективно, варто використовувати додаткові пристосування. Вони допоможуть ефективно запобігти утворенню конденсату та появі плісняви.
Як позбутися конденсату на вікнах взимку
Заповніть звичайну банку силікагелем і закрийте кришкою з отворами. Для цього можна проколоти кришку за допомогою викрутки. Після цього поставте банку біля вікна.
Достатньо міняти силікагель кожні два тижні – так можна досягти кращих результатів. В якості альтернативи можна використовувати деревне вугілля, яке також ефективно поглинає вологу з повітря.
Конденсат на вікнах може утворюватися протягом усієї зими через перепади температур. Для розв'язання цієї проблеми можна використовувати також регулярне провітрювання, що запобігає утворенню цвілі.