Як подовжити час роботи смартфона на одному заряді: кілька практичних порад

Допоможуть прості дії

В умовах регулярних відключень світла важливо, щоб телефон міг працювати на одній зарядці якомога довше. Є кілька способів збільшити час автономної роботи смартфона.

Найдієвішим інструментом для оптимізації використання заряду батареї на Android-пристроях є режим енергозбереження, пише сайт itechua. Натомість є й додаткові способи заощадити заряд.

Ключову роль у зменшенні споживання енергії відіграє налаштування яскравості дисплея. Це можна зробити двома способами — в ручному режимі, або увімкнути автоматичну адаптацію до умов освітлення. У смартфонах з OLED-екранами знизити споживання енергії можна застосувавши темне оформлення інтерфейсу.

Суттєво подовжити автономність допоможе вимкнення функцій, які не використовуються саме зараз – Wi-Fi, Bluetooth, GPS та NFC. Також знижує розхід заряду перехід на мережу 2G, хоча це значно обмежує швидкість передачі даних.

Крім того, важливо слідкувати, щоб акумулятор не перегрівався, адже це пришвидшує розрядку та скорочує термін служби батареї. Для збереження ресурсу акумулятора рекомендується користуватися лише оригінальними зарядними пристроями.

Проте, така можливість є не завжди. Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати зарядний пристрій, щоб швидко заряджав телефон та не шкодив батареї.