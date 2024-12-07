Ці додатки зекономлять заряд вашого телефона під час відключень світла

Є і на iOS, і на Android

В умовах регулярних відключень світла багатьох хвилює економія заряду батареї та її оптимізація. У цьому питанні допоможуть не тільки вбудовані функції смартфона, а й спеціальні додатки.

Вони допомагають зупинити процеси, які споживають найбільше енергії. "Телеграф" розповість про додатки для економії заряду для iOS та Android.

Зазвичай вони допомагають моніторити батареї, аналізувати витрати енергії, повідомляють про низький рівень заряду тощо.

Наголошуємо, що операційні системи Android та iPhone оснащені власними функціями енергозбереження, проте додатки для заощадження батареї значно розширюють їх функціональність і зручність.

Які додатки є на Android

AccuBattery

Він заощаджує заряд батареї та продовжує термін її служби. Ця програма використовує передові технології для вимірювання ємності батареї, відображення інформації про її використання в режимі реального часу та захисту батареї пристрою від пошкоджень.

Greenify

Цей додаток дозволяє максимально економити заряд батареї на Android 6 і пізніших версіях. Він не дає телефону розряджатися під час встановлення різних програм. З ним можна визначити некоректно працюючі програми та перевести їх у сплячий режим.

Які додатки є на iOS

Battery Saver — Power Master

Він виконує функцію економії заряду батареї та керування живленням. Це професійний інструмент для перевірки заряду батареї, який дозволяє точно візуалізувати деталі акумулятора та забезпечує додатковий рівень захисту.

Battery HD+

Цей додаток можете використовувати на iPhone, iPad та Apple Watch. Він вважається одним із найкращих моніторів батареї, доступних на цей час. Крім оповіщень про заряд та графіків використання, додаток також має віджет.

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