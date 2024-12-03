Не нехтуйте функцією, яка заощадить майже половину заряду смартфона

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Сучасні смартфони, хоч і здатні довго тримати заряд батареї, проте під час тривалих відключень світла і вони швидко сідають. Та є одна функція, яка може заощадити енергію надовго.

"Телеграф" розповість, як її ввімкнути, аби ваш смартфон міг довше тримати батарею та не сідати навіть під час блекаутів.

Здебільшого сучасні смартфони використовують більшість енергії на покращення якості роботи, зокрема і на підвищену яскравість екрана, а це потребує чималого заряду батареї.

Зауважимо, що наразі можна зустріти два основних типи дисплеїв на телефонах: рідкокристалічні (LCD) і органічні світлодіодні (OLED), які ще називають AMOLED, Super AMOLED і т.д. На OLED-екранах кожен піксель висвітлюється окремо, а на чорному тлі вони просто вимикаються. Тобто, чим більше чорного на екрані, тим повільніше витрачається заряд акумулятора.

На сучасних смартфонах є функція, яка допоможе регулювати яскравість дисплея автоматично, тобто він майже завжди буде в енергоощадливому режимі без втрати якості зображення.

Як активувати темний режим на смартфоні:

на iPhone: відкрийте налаштування телефону → знайдіть пункт "Екран і яскравість" → виберіть "Темний", щоб включити темний режим.

на Android: відкрийте налаштування телефону → Виберіть "екран" → увімкніть опцію "Темна тема".

Зауважимо, що ця функція може у середньому заощадити до 30% батареї, навіть за активного використання смартфона.

Нагадаємо, телефон під час відключень світла можна заряджати не тільки від павербанка, адже вдома у більшості є кілька корисних девайсів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як продовжити роботу телефона, якщо закінчується заряд і немає світла.