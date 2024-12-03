Не пренебрегайте функцией, которая сэкономит почти половину заряда смартфона

Включается за пару кликов

Современные смартфоны, хоть и способны долго держать заряд батареи, но во время продолжительных отключений света и они быстро садятся. Однако есть одна функция, которая может сэкономить энергию надолго.

"Телеграф" расскажет, как ее включить, чтобы ваш смартфон мог дольше держать батарею и не садиться даже во время блэкаутов.

В основном современные смартфоны используют большинство энергии для улучшения качества работы, в том числе и повышенной яркости экрана, а это требует немалого заряда батареи.

Отметим, что в настоящее время можно встретить два основных типа дисплеев на телефонах: жидкокристаллические (LCD) и органические светодиодные (OLED), которые еще называют AMOLED, Super AMOLED и т.д. На OLED-экранах каждый пиксель освещается раздельно, а на темном фоне они просто выключаются. То есть чем больше черного на экране, тем медленнее расходуется заряд аккумулятора.

На современных смартфонах есть функция, которая поможет регулировать яркость дисплея автоматически, то есть почти всегда будет в энергосберегающем режиме без потери качества изображения.

Как активировать темный режим на смартфоне:

на iPhone: откройте настройки телефона → найдите "Экран и яркость" → выберите "Темный", чтобы включить темный режим.

на Android: откройте настройки телефона → Выберите "экран" → включите "Темная тема".

Заметим, что эта функция может в среднем сэкономить до 30% батареи даже при активном использовании смартфона.

Напомним, телефон при отключениях света можно заряжать не только от павербанка, ведь дома у большинства есть несколько полезных девайсов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как продолжить работу телефона, если заканчивается заряд и нет света.